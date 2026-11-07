Ескалације протеста: На улицама Француске 250.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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У протестима широм Француске учествовало је око 250.000 људи, објавио је лист "Фигаро", позивајући се на податке омладинских синдиката.
Француске власти су очекивале да ће та бројка бити до 170.000 људи.
Протести су почели средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама.
Убрзо су ескалирали у масовне демонстрације широм земље, многе од њих насилне, што је навело власти да појачају мјере безбједности и приведу стотине људи.
And tonight too, Paris is on fire. https://t.co/SBLv1Jp24s— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 5, 2026
Највеће демонстрације широм земље одржане су 17. октобра у којима је, према подацима Министарства унутрашњих послова, учествовало око 550.000 људи.
Француска полиција тада је употријебила сузавац, шок бомбе и водене топове како би растјерала демонстранте, пише Срна.
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