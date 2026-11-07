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Ескалације протеста: На улицама Француске 250.000 људи

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АТВ редакција
07.11.2026 20:15

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Полицајци трче ка демонстрантима током протеста за веће плате и као подршка средњошколском протестном покрету у Паризу, у суботу, 7. новембра 2026. године.
Фото: AP Photo/Emma Da Silva/Tanjug

У протестима широм Француске учествовало је око 250.000 људи, објавио је лист "Фигаро", позивајући се на податке омладинских синдиката.

Француске власти су очекивале да ће та бројка бити до 170.000 људи.

Протести су почели средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама.

Убрзо су ескалирали у масовне демонстрације широм земље, многе од њих насилне, што је навело власти да појачају мјере безбједности и приведу стотине људи.

Највеће демонстрације широм земље одржане су 17. октобра у којима је, према подацима Министарства унутрашњих послова, учествовало око 550.000 људи.

Француска полиција тада је употријебила сузавац, шок бомбе и водене топове како би растјерала демонстранте, пише Срна.

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Тагови :

Француска

Протести

протести у Француској

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