Њемачка: Обавјештајним службама биће дозвољено да тајно улазе у домове грађана

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка владајућа коалиција, коју чине Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) и Социјалдемократска партија, сагласиле су се о закону којим се страним обавјештајним службама даје овлашћење да тајно улазе у домове грађана.
Према документу, страни обавјештајни службеници били би овлашћени да тајно улазе у стамбене просторије, укључујући и оне њемачких држављана који живе у иностранству, да би се припремили за или извршили обавјештајне операције, објавио је лист "Франкфуртер алгемајне цајтунг".
Међутим, како се наводи у извјештају, прво би морали да добију одобрење независног надзорног тијела.
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Приједлог закона даје нова овлашћења њемачком Савезном заводу за заштиту Устава да прикупља податке о организованим криминалним групама ако подржавају екстремисте или дјелују у име страних држава по моделу "злочин као услуга".
Поред тога, њемачке обавјештајне агенције биле би овлашћене да захтијевају од провајдера да чувају податке о интернет саобраћају и податке са мобилних телефона осумњичених до три мјесеца прије него што добију званични налог за пљенидбу информација.
(Срна)
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