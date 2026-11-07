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Њемачка: Обавјештајним службама биће дозвољено да тајно улазе у домове грађана

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АТВ редакција
07.11.2026 17:37

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Њемачка владајућа коалиција, коју чине Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) и Социјалдемократска партија, сагласиле су се о закону којим се страним обавјештајним службама даје овлашћење да тајно улазе у домове грађана.

Према документу, страни обавјештајни службеници били би овлашћени да тајно улазе у стамбене просторије, укључујући и оне њемачких држављана који живе у иностранству, да би се припремили за или извршили обавјештајне операције, објавио је лист "Франкфуртер алгемајне цајтунг".

Међутим, како се наводи у извјештају, прво би морали да добију одобрење независног надзорног тијела.

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Приједлог закона даје нова овлашћења њемачком Савезном заводу за заштиту Устава да прикупља податке о организованим криминалним групама ако подржавају екстремисте или дјелују у име страних држава по моделу "злочин као услуга".

Поред тога, њемачке обавјештајне агенције биле би овлашћене да захтијевају од провајдера да чувају податке о интернет саобраћају и податке са мобилних телефона осумњичених до три мјесеца прије него што добију званични налог за пљенидбу информација.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

обавјештајна служба

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