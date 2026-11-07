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Захарова: Стране трупе у Украјини неприхватљиве за Русију

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АТВ редакција
07.11.2026 16:37

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Распоређивање страних трупа у Украјини неприхватљиво је за Русију, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Још једном потврђујемо да је распоређивање страних оружаних контингената у Украјини категорички неприхватљиво, нити кроз такозвану коалицију вољних, нити под покровитељством било којих других удружења", истакла је Захарова.

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Нагласила је да ће распоређивање де факто значити војну интервенцију и намјерно пројектовање додатних пријетњи по безбједност Русије, те да су било какве војне јединице у Украјини легитимне мете за руске оружане снаге.

"Треба схватити да ће одговорност за ову ескалацију у потпуности бити на онима који стално смишљају нове војне авантуре против Русије, док безуспјешно покушавају да изазову `стратешки пораз` наше земље", истакла је Захарова.

Према њеним ријечима, Европљани немају шта да траже за преговарачким столом о питању Украјине.

"Запад није спреман да озбиљно узме у обзир легитимне забринутости Русије и наставља да подстиче ескалацију", упозорила је Захарова.

Она је навела да Француска и Велика Британија настоје да одрже упориште за суочавање са Русијом распоређивањем "мултинационалних снага" у Украјини.

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Према њеним ријечима, планови за наношење "стратешког пораза" Русији осуђени су на пропаст, а сви циљеви и задаци постављени у оквиру специјалне војне операције биће постигнути.

"Овим плановима није суђено да успију. Сви циљеви које је руско руководство поставило за специјалну војну операцију биће испуњени", закључила је Захарова.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Украјина

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