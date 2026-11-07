Туча због паркинга: Мушкарац у болници, тешко повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Двојица мушкараца сукобила су се због паркирања аутомобила у гаражи у Улици браће Домани на Трешњевки у Загребу.
Према досад утврђеним информацијама полиције, вербални сукоб прерастао је у физички у петак око 18.50 часова.
Полиција наводи да је мушкарац (50) током сукоба шаком ударио мушкарца (58) у главу.
Повријеђеном мушкарцу пружили су помоћ у Клиничком болничком центру Сестре милосрднице, гдје су утврдили да је тешко повријеђен.
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Полицајци су осумњиченог 50-годишњака ухапсили и довели у службене просторије.
Криминалистичко истраживање још траје.
(Индекс)
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