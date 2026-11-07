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Туча због паркинга: Мушкарац у болници, тешко повријеђен

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АТВ редакција
07.11.2026 15:35

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Туча због паркинга: Мушкарац у болници, тешко повријеђен
Фото: Pexels.com

Двојица мушкараца сукобила су се због паркирања аутомобила у гаражи у Улици браће Домани на Трешњевки у Загребу.

Према досад утврђеним информацијама полиције, вербални сукоб прерастао је у физички у петак око 18.50 часова.

Полиција наводи да је мушкарац (50) током сукоба шаком ударио мушкарца (58) у главу.

Повријеђеном мушкарцу пружили су помоћ у Клиничком болничком центру Сестре милосрднице, гд‌је су утврдили да је тешко повријеђен.

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Полицајци су осумњиченог 50-годишњака ухапсили и довели у службене просторије.

Криминалистичко истраживање још траје.

(Индекс)

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Тагови :

Туча

Паркинг

Загреб

повријеђен мушкарац

Хрватска

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