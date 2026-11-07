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Сахрањен Горан Сивац, некадашњи поручник ВРС

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АТВ редакција
07.11.2026 16:03

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Горан Сивац, некадашњи поручник ВРС
Фото: СРНА

Некадашњи поручник Војске Републике Српске Горан Сивац сахрањен је данас (7. новембра) на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

Сивац је преминуо у Београду у 66. години, након дуге и тешке болести.

Од првог дана био је учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, као и операције пробоја Коридора, када је са својим тенковима и саборцима први изашао на ријеку Саву.

Ратни пут започео је у Западној Славонији, а био је командир тенковске чете Другог батаљона Прве оклопне бригаде, познатије као "Сива муња", по чему је Горан и добио надимак.

Током рата Сивац је два пута рањаван.

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Телеграме саучешћа поводом смрти Горана Сивца упутили су званичници Републике Српске, пише РТРС.

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Тагови :

Горан Сивац

сахрана

Бањалука

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