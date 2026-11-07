Сутра поново киша? Ово је прогноза за недјељу

Извор:
АТВ
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У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује наоблачење у свим предјелима, уз повремену слабу кишу углавном на југу и западу, а падавине су могуће и у осталим крајевима послије подне и увече.
Јутро ће бити претежно ведро на истоку и сјевероистоку, у осталим предјелима облачније, а дуж ријека и по котлинама уз пролазну маглу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен, сјеверни и сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини и на планинама умјерен јужни.
Јутарња температура ваздуха од минус два до пет, на југу до осам, у вишим предјелима на истоку од минус четири, а дневна од осам на западу и у вишим предјелима до 13 на истоку, на југу до 17 степени Целзијусових, преноси Срна.
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Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а киша је забиљежена на западу и сјеверозападу.
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