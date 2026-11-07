Масовна пуцњава у кракову, има мртвих и рањених.

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двије особе су убијене, а десет је рањено у пуцњави у близини главног трга у пољском граду Кракову, пише ТВН 24, преноси Ројтерс.
Премијер Пољске Доналд Туск написао је на X-у да полиција истражује инцидент, и да добија информације од Министарства унутрашњих послова, преноси Телеграф.
Strzelanina w Krakowie #kraków #krakow #strzelanina #rynek https://t.co/KSVCcuVgpH— mariiusz (@mariiusz251589) November 7, 2026
Како пише ББЦ, међу рањенима су и полицајци.
Strzelanina w Krakowie #Krakow https://t.co/KEE4p2CKE4— Sjuras (@Sjuras17514) November 7, 2026
Како је саопштила полиција, на људе је насумично пуцао човјек који је отворио ватру из аутоматског оружја из аутомобила.
Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G— MilekER (@MilekkER) November 7, 2026
Саопштено је и да је нападача погодила полиција, и да је превезен у болницу.
BREAKING:
Several killed and many wounded in suspected terror attacking at the main square in Krakow, Poland.
A man in a black car drove across the square in black car, shooting from a rifle. https://t.co/c6uUoqR3Ar— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026
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