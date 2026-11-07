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Масовна пуцњава у Кракову: Има мртвих и рањених

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АТВ редакција
07.11.2026 16:29

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Масовна пуцњава у кракову, има мртвих и рањених.
Фото: mariiusz/X/Screenshot

Најмање двије особе су убијене, а десет је рањено у пуцњави у близини главног трга у пољском граду Кракову, пише ТВН 24, преноси Ројтерс.

Премијер Пољске Доналд Туск написао је на X-у да полиција истражује инцидент, и да добија информације од Министарства унутрашњих послова, преноси Телеграф.

Како пише ББЦ, међу рањенима су и полицајци.

Како је саопштила полиција, на људе је насумично пуцао човјек који је отворио ватру из аутоматског оружја из аутомобила.

Саопштено је и да је нападача погодила полиција, и да је превезен у болницу.

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Тагови :

Пољска

Пуцњава

Краков

пуцњава у Кракову

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