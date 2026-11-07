Француска: Радници у образовању позвали на штрајк 10. новембра

Аутор:АТВ редакција
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Синдикална група која представља француски национални сектор образовања, високог образовања и истраживања позвала је на штрајкове и демонстрација у уторак, 10. новембра.
Позив је услиједио након најаве социјалне конференције о платама у понедјељак, 9. новембра.
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Синдикати истичу како се чини да су са састанка искључени радници јавног сектора, називајући то "новом провокацијом".
Позвали су младе људе и запослене у образовању, високом образовању и истраживању да се придруже акцији, која може укључивати штрајкове, скупове и демонстрације, објавио је портал "Баха".
(Срна)
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