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Број жртава повећан на шест: У пуцњави учествовала два нападача

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АТВ редакција
07.11.2026 21:19

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Масовна пуцњава у кракову, има мртвих и рањених.
Фото: mariiusz/X/Screenshot

Број убијених у Кракову повећан је на шест, а у пуцњави су учествовала два нападача и приведени су, речено је из полиције.

Проглашена четверодневна жалост

Градоначелник Кракова Лукаш Гибала прогласио је четвородневну жалост, до 11. новембра, након пуцњаве у којој је погинуло шест људи.

Гибала је сазвао кризни штаб у градској управи, гдје су у току активности надлежних служби, преноси ТВП.

Министар унутрашњих послова и администрације Марћин Кјервински изјавио је да је један од повријеђених у веома тешком стању и да је у току његова операција.

У пуцњави је повријеђен и руски држављанин, рекао је неименовани извор упознат са ситуацијом за РИА Новости, али није наводио стање рањеног мушкарца.

Шест смртних случајева, повријеђено више од десет људи

"У овом тренутку, потврђено је шест смртних случајева у данашњем нападу на Тргу у Кракову", наводи се у саопштењу полиције.

Из полиције су навели да је особа која је отворила ватру 25-годишњи пољски држављанин.

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"Један од њих је рањен и превезен је у болницу", рекао је извор из полиције агенцији РИА Новости.

Један од очевидаца испричао је за РИА Новости да је полиција ранила нападача у Кракову.

"Био сам у близини и видио сам како му превијају ране на лицу мјеста. Полицајац на лицу мјеста потврдио је да је у питању прострјелна рана. Већ је одведен", рекао је извор.

Према ријечима очевидаца, нападач је испалио више хитаца.

Пуцњава се догодила нешто послије 15.00 часова на главном тргу у историјском центру Кракова, једном од најпознатијих и најпосјећенијих туристичких мјеста у Пољској.

Према информацијама полиције, нападач је аутомобилом ушао на трг и почео пуцати на људе који су се ти затекли.

Пуцњава је изазвала панику. Људи су бјежали с трга и склањали се у оближње трговине и угоститељске објекте.

Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и током интервенције пуцали су на осумњиченог који је рањен.

У пуцњави је повријеђено више од десет људи, а међу њима су и двојица полицајаца.

(СРНА)

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пуцњава у Кракову

Краков

Пољска

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