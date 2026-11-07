Број жртава повећан на шест: У пуцњави учествовала два нападача

Аутор:АТВ редакција
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Број убијених у Кракову повећан је на шест, а у пуцњави су учествовала два нападача и приведени су, речено је из полиције.
Градоначелник Кракова Лукаш Гибала прогласио је четвородневну жалост, до 11. новембра, након пуцњаве у којој је погинуло шест људи.
Гибала је сазвао кризни штаб у градској управи, гдје су у току активности надлежних служби, преноси ТВП.
Министар унутрашњих послова и администрације Марћин Кјервински изјавио је да је један од повријеђених у веома тешком стању и да је у току његова операција.
У пуцњави је повријеђен и руски држављанин, рекао је неименовани извор упознат са ситуацијом за РИА Новости, али није наводио стање рањеног мушкарца.
"У овом тренутку, потврђено је шест смртних случајева у данашњем нападу на Тргу у Кракову", наводи се у саопштењу полиције.
Из полиције су навели да је особа која је отворила ватру 25-годишњи пољски држављанин.
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"Један од њих је рањен и превезен је у болницу", рекао је извор из полиције агенцији РИА Новости.
Један од очевидаца испричао је за РИА Новости да је полиција ранила нападача у Кракову.
"Био сам у близини и видио сам како му превијају ране на лицу мјеста. Полицајац на лицу мјеста потврдио је да је у питању прострјелна рана. Већ је одведен", рекао је извор.
Према ријечима очевидаца, нападач је испалио више хитаца.
Пуцњава се догодила нешто послије 15.00 часова на главном тргу у историјском центру Кракова, једном од најпознатијих и најпосјећенијих туристичких мјеста у Пољској.
Према информацијама полиције, нападач је аутомобилом ушао на трг и почео пуцати на људе који су се ти затекли.
Пуцњава је изазвала панику. Људи су бјежали с трга и склањали се у оближње трговине и угоститељске објекте.
Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и током интервенције пуцали су на осумњиченог који је рањен.
У пуцњави је повријеђено више од десет људи, а међу њима су и двојица полицајаца.
(СРНА)
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