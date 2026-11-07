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Појава без преседана: Метеоролози објавили упозорење за предстојеће дане у Европи

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07.11.2026 21:05

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Метеоролози су упозорили да би неуобичајено рано слабљење поларног вртлога, огромне циркулације хладног ваздуха изнад Арктика, у наредним нед‌јељама могло да донесе хладније вријеме у појединим дијеловима Европе, Схеверне Америке и Азије, иако је утицај ове појаве на предстојећу зиму за сада неизвјестан.

Хладни талас

Овај поремећај би могао да доведе до појаве хладних таласа у сјеверној и централној Европи, укључујући дијелове Скандинавије, Британска острва, Њемачку и Пољску, пренио је данас Јуроњуз.

Како наводе стручњаци, овакав феномен обично јача током јесени, достижући врхунац око јануара, након чега постепено слаби пред крај зиме.

До значајних поремећаја, који омогућавају продор арктичког ваздуха дубље према југу, обично долази у периоду између јануара и марта.

Научници уочили знаке поремећаја

Ове године научници су, међутим, уочили знаке поремећаја већ у новембру, што је појава без преседана у модерним метеоролошким записима.

Метеоролог са Универзитета у Редингу, Ендру Чарлтон-Перез, навео је да научници никада раније нису забиљежили нагло загријавање стратосфере тако рано у сезони.

Могући утицај снажног феномена Ел Нињо

Научници такође испитују могући утицај снажног феномена Ел Нињо, који се развија у Пацифику, а који може да утиче на атмосферску циркулацију и допринесе поремећајима у поларном вртлогу.

Климатске промјене

Као могући фактор који утиче на одређене атмосферске процесе помињу се и климатске промјене, иако још није утврђена директна веза са овом тренутном појавом.

Метеоролози прате развој ситуације

За сада, метеоролози настављају да прате развој ситуације, а очекује се да ће наредне нед‌јеље пружити јаснију слику о томе да ли ће овај поремећај довести до значајних промјена у зимским временским приликама широм сјеверне хемисфере, преноси Тан‌југ.

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Тагови :

метеоролози

Европа

научници

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