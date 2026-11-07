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Херцог повјерио Гади Ајзенкоту мандат за формирање нове владе

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АТВ редакција
07.11.2026 22:06

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Исак Херцог, израелски предсјдник
Фото: Yiannis Kourtoglou/Pool Photo via AP/Tanjug

Лидер странке Јашар Гади Ајзенкот добиће мандат за формирање сљедеће Владе Израела, објавио је израелски предсједник Исак Херцог.

Из кабинета израелског предсједника је саопштено да су на крају консултација фракције које чине 67 посланика препоручиле предсједника странке Јашар Гадија Ајзенкота да формира владу, фракције од 46 посланика препоручиле су Бењамина Нетанјахуа, а седам посланика одлучило је да никога не препоручи.

Херцог је рекао да ће мандат бити званично додијељен сутра, 8. новембра, у предсједничкој резиденцији у Јерусалиму.

Након тога, бивши шеф израелске војске имаће 28 дана да окупи коалицију, са могућим продужењем од 14 дана.

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Коначни резултати избора показали су да је блок израелског премијера Бењамина Нетанјахуа обезбиједио 53 мјеста у сљедећем Кнесету, испред 48 које има опозициони блок, пише Срна.

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Тагови :

Израел

Исак Херцог

Избори у Израелу

Јашар Гади Ајзенкот

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