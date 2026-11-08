Погинула једна особа: Ухапшен осумњичени за саобраћајну несрећу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су С. С. (19) из Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је у суботу око 17 часова, на путу између Меленаца и Башаида, управљајући аутомобилом изазвао саобраћајну незгоду у којој је шездесетчетворогодишњи мушкарац, возач аутомобила марке "шкода", преминуо на лицу мјеста, док су шездесетшестогодишњој жени из истог аутомобила констатоване тешке тјелесне повреде, након чега је пребачена у Клинички центар Србије, саопштила је Полицијска управа у Зрењанину.
Такође, у овој незгоди, осамнаестогодишњи путник из аутомобила је задобио лаке телесне повреде које су му констатоване у Ургентном центру зрењанинске болнице.
Хроника
Осумњичен за убиство: Затражен притвор Николи Поповићу
С. С. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, наводи се у саопштењу, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму