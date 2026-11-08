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Погинула једна особа: Ухапшен осумњичени за саобраћајну несрећу

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АТВ редакција
08.11.2026 11:44

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су С. С. (19) из Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је у суботу око 17 часова, на путу између Меленаца и Башаида, управљајући аутомобилом изазвао саобраћајну незгоду у којој је шездесетчетворогодишњи мушкарац, возач аутомобила марке "шкода", преминуо на лицу мјеста, док су шездесетшестогодишњој жени из истог аутомобила констатоване тешке тјелесне повреде, након чега је пребачена у Клинички центар Србије, саопштила је Полицијска управа у Зрењанину.

Такође, у овој незгоди, осамнаестогодишњи путник из аутомобила је задобио лаке телесне повреде које су му констатоване у Ургентном центру зрењанинске болнице.

ОЈТ Бањалука

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С. С. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, наводи се у саопштењу, пише Танјуг.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинула особа

Србија

хапшење

осумњичени

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