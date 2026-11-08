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Потрага за несталом особом на Бованском језеру

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АТВ редакција
08.11.2026 08:59

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Потрага за несталом особом на Бованском језеру
Фото: Pixabay

Рониоци Жандармерије трагају за утопљеном особом на Бованском језеру у источној Србији.

Потрагу врши Ронилачка јединица Жандармерије.

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Бованско језеро налази се у подножју планине Ртањ, између Алексинца и Сокобање, у долини реке Моравице.

(РТС)

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Тагови :

потрага

Србија

језеро

утапање у језеру

утапање

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