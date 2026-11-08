Потрага за несталом особом на Бованском језеру

Аутор:АТВ редакција
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Рониоци Жандармерије трагају за утопљеном особом на Бованском језеру у источној Србији.
Потрагу врши Ронилачка јединица Жандармерије.
Србија
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Бованско језеро налази се у подножју планине Ртањ, између Алексинца и Сокобање, у долини реке Моравице.
(РТС)
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