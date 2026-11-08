Ухапшен Марко Гашић

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа ухапшено је 8. новембра у наставку акције на сузбијању корупције, због сумње да су злоупотребама приликом јавних набавки оштетили јавно предузеће "Инђија пут" за укупно 26.961.059,30 динара, док полиција интензивно трага за још једном особом.
Међу њима је, како сазнаје Телеграф, предсједник општине Инђија, Марко Гашић.
Акцију су спровели припадници Управе криминалистичке полиције, Одјељења за борбу против корупције у Новом Саду, по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
Како је саопштило тужилаштво, осумњичени Марко Гашић и У. Т, који су у периоду од 2023. до 2025. године били директори јавног предузећа "Инђија пут", терете се за злоупотребу службеног положаја.
Сумња се да су искористили своје функције како би омогућили спровођење јавних набавки за радове на обиљежавању путева и постављању саобраћајне сигнализације на територији општине Инђија, при чему је, према сумњама истражних органа, унапред био договорен понуђач који ће добити посао.
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Након спроведених поступака, уговори су закључени са унапред одабраним понуђачем, а осумњичени су наводно наложили исплату новца за уговорене радове, иако су, како се сумња, знали да они заправо нису изведени.
Тужилаштво сумња да су у реализацији ове шеме помогли Ђ. В, Ђ. Д. и Д. М, који се терете за помагање у злоупотреби службеног положаја. Њихов задатак је, према наводима из саопштења, био да сачине, потпишу и овере техничку документацију неистините садржине, на основу које је потом извршена исплата новца.
У овом случају осумњичена је и Т. Ј, која се терети за прање новца. Сумња се да је држала новац исплаћен на основу фиктивних фактура, којима је наводно приказан промет грађевинских услуга, иако је, према сумњама тужилаштва, знала да тај новац потиче из криминалне делатности.
Шесторо осумњичених, Марко Гашић, У. Т, Ђ. В, Ђ. Д, Д. М. и Т. Ј, задржано је до 48 сати по одобрењу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду. Они ће у законском року бити приведени на саслушање у тужилаштво, док се за седмим осумњиченим и даље интензивно трага.
Истрага ће утврдити све околности наводних злоупотреба, као и улоге свих осумњичених у спорним јавним набавкама.
(Телеграф)
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