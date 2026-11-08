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Огласио се Ниш експрес након тешке несреће њиховог аутобуса код Загреба

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АТВ редакција
08.11.2026 14:17

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Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.
Фото: Granični prijelaz Maljevac

Компанија Ниш експрес огласила се након тешке саобраћајне несреће која се јутрос, 8. новембра, догодила на ауто-путу А3 код Загреба, када се преврнуо њихов аутобус. Двије особе су погинуле, а 33 су повријеђене, од којих шест тешко.

Из компаније су изразили саучешће породицама настрадалих и поручили да неће коментарисати околности несреће док надлежни органи не заврше истрагу.

Како преноси Нова, Ниш експрес је објавио сљедеће саопштење:

"Поводом тешке саобраћајне незгоде која се догодила јутрос у 07.25 часова на путу Београд–Загреб код места Иванић-Град, компанија Ниш експрес изражава најдубље саучешће породицама настрадалих и искрено жаљење због трагичног догађаја.

До окончања званичног поступка не можемо износити претпоставке нити коментарисати околности које су предмет надлежне истраге.

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Захваљујемо хрватској полицији, ватрогасцима, хитној помоћи, лекарима, као и свима који су јутрос помогли на месту незгоде. Повређенима желимо брз и потпун опоравак.

По добијању званичних информација обратићемо се јавности".

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Несрећа се догодила око 7.25 часова на 61. километру ауто-пута А3, непосредно након петље Иванић-Град, у смјеру Загреба.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Хрватска

преврнуо се аутобус

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