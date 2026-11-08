Аутор:АТВ редакција
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Аутобус из Србије преврнуо се јутрос на ауто-путу А3 у Хрватској.
Како је потврдила хрватска полиција у несрећи су 2 особе погинуле, а више их је повријеђено. Несрећа се догодила јутрос 8. новембра када је преврнуо аутобус са регистарским таблицама Србије.
Несрећа се догодила око 7.25 часова, на 61. километру ауто-пута А3, непосредно након чвора Иванић Град, у смјеру Загреба.
Како преноси 24сата, загребачка полиција потврдила је да су двије особе смртно страдале, док је више повријеђених упућено на лијечење у загребачке болнице.
"Јутрос, 8. студенога око 7.25 сати на ауто-путу А3, 61. km у смјеру Загреба (непосредно послије чвора Иванић-Град) дошло је до превртања аутобуса српских националних ознака при чему су двије особе смртно страдале. Више особа је повријеђено те ће им љекарска помоћ бити пружена у болницама на подручју Загреба. Саобраћај је успорен, одвија се лијевом прометном траком. У току је увиђај", саопштила је полиција.
Према незваничним информацијама 24сата, у аутобусу су се налазила 33 путника и два возача.
За сада није познат тачан број повријеђених, али се наводи да међу њима има и теже и лакше повријеђених.
Из Клиничке болнице Дубрава потврђено је да су примили два пацијента из ове несреће. Њихова медицинска обрада је у току, а информације о здравственом стању још нису саопштене.
Очевици су описали драматичне призоре на мјесту несреће, гдје је аутобус завршио преврнут на бок, поред ауто-пута.
"Унесрећених се чини да је много. Леже по трави под декама, а један дио је већ упућен у болнице. Поломљена је заштитна ограда крај зауставне траке, аутобус је слупан на боку на трави", испричао је један од очевидаца за 24сата.
Ватрогасни командант Загребачке жупаније Дарио Кезерић потврдио је да су на терен упућена седам ватрогасних возила и 15 ватрогасаца из три ватрогасне јединице.
На мјесто несреће стигао је и хеликоптер.
Због несреће је саобраћај на ауто-путу А3, између чворова Иванић Град и Ругвица, у смјеру Брегане, успорен и одвија се једном траком.
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Према информацијама Хрватског аутоклуба (ХАК), брзина је ограничена на 60 километара на час.
Полицијски увиђај је у току, а узрок превртања аутобуса још није познат.
Надлежне службе засад нису објавиле идентитет погинулих нити податке о националности путника.
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