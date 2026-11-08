Тешка несрећа у Хрватској: Двоје мртвих, преврнуо се аутобус из Србије

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије, потврдила је полиција.
Несрећа се догодила око 7.25 часова, на 61. километру ауто-пута А3, непосредно након чвора Иванић Град, у смјеру Загреба.
Како преноси 24sata, загребачка полиција потврдила је да су двије особе смртно страдале, док је више повријеђених упућено на лијечење у загребачке болнице.
"Јутрос, 8. студенога око 7.25 сати на аутопуту А3, 61.km у смјеру Загреба (непосредно послије чвора Иванић-Град) дошло је до превртања аутобуса српских националних ознака при чему су двије особе смртно страдале. Више особа је озлијеђено те ће им помоћ бити пружена у болницама на подручју Загреба. Саобраћај је успорен, одвија се лијевом прометном траком. У току је увиђај", саопштила је полиција.
Према незваничним информацијама, у аутобусу су се налазила 33 путника и два возача.
За сада није познат тачан број повријеђених, али се наводи да међу њима има и теже и лакше повријеђених.
Из Клиничке болнице Дубрава потврђено је да су примили два пацијента из ове несреће. Њихова медицинска обрада је у току, а информације о здравственом стању још нису саопштене.
Очевици су описали драматичне призоре на мјесту несреће, гдје је аутобус завршио преврнут на бок, поред ауто-пута.
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"Унесрећених се чини да је много. Леже по трави под декама, а један дио је већ упућен у болнице. Поломљена је заштитна ограда крај зауставне траке, аутобус је слупан на боку на трави", испричао је један од очевидаца за 24сата.
Ватрогасни припадник Загребачке жупаније Дарио Кезерић потврдио је да су на терен упућена седам ватрогасних возила и 15 ватрогасаца из три ватрогасне јединице.
На мјесто несреће стигао је и хеликоптер.
Због несреће је саобраћај на ауто-путу А3, између чворова Иванић Град и Ругвица, у смјеру Брегане, успорен и одвија се једном траком.
Према информацијама Хрватског аутоклуба (ХАК), брзина је ограничена на 60 километара на час.
Полицијски увиђај је у току, а узрок превртања аутобуса још није познат.
Надлежне службе засад нису објавиле идентитет погинулих нити податке о националности путника.
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