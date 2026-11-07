Саобраћајка у Бањалуци, полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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У близини Приједорске петље у Бањалуци дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два аутомобила.
Због удеса, на овој дионици пута се стварају велике гужве.
На терену је полиција.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама.
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