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Саобраћајка у Бањалуци, полиција на терену

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АТВ редакција
07.11.2026 21:32

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Саобраћајка у Бањалуци, полиција на терену
Фото: АТВ

У близини Приједорске петље у Бањалуци дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два аутомобила.

Због удеса, на овој дионици пута се стварају велике гужве.

На терену је полиција.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Бањалука

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