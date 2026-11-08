Тежак удес на путу Бањалука-Јајце: Хитна на терену, обустављен саобраћај

Аутор:Стеван Лулић
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Тешка саобраћајна несрећа десила се у недјељу ну послијеподневним сатима на путу Бањалука - Јајце у мјесту Подмилачје.
На мјесту догађаја су Хитна помоћ и полиција која обавља увиђај.
Међутим, за сада нема информација колико је особа повријеђено и колики је степен њихових повреда.
Због овог удеса саобраћај је потпуно блокиран и обустава ће трајати до завршетка увиђаја.
Тачне околности под којима је дошло до несреће још увијек нису познате.
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