Бањалучанка оптужена за уцјену: Тражила 10.000 КМ да не објави експлицитне снимке

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанка Ј.Р. (44) оптужена је због покушаја уцјене Приједорчанина од којег је, пријетећи објављивањем фотографија и снимака експлицитног садржаја, тражила 10.000 КМ.
Бањалучанка Ј.Р. (44) оптужена је због покушаја уцјене Приједорчанина од којег је, пријетећи објављивањем фотографија и снимака експлицитног садржаја, тражила 10.000 КМ.
Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против Ј.Р., која је, према наводима оптужнице, 13. и 14. септембра 2022. године, на подручју Приједора и Бањалуке, са свог мобилног телефона оштећеном Г.Р. слала више пријетећих СМС порука, тражећи да јој исплати 10.000 КМ у готовини.
Оптужницу је потврдио судија за претходно саслушање Основног суда у Приједору.
У порукама му је пријетила да ће објавити плакате и експлицитне снимке на друштвеним мрежама, што би, како се наводи, могло наштетити његовој части и угледу.
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Између осталог, писало је: "Једва чекам да ти видим фацу кад освану данас твоји плакати на све стране и по свим друштвеним мрежама".
Такође и "Колико теби вриједи твоја породица пријатељи посао? Бићу фин! Може 10! Због неког другог смањујем!", а у којим порукама је од оштећеног тражила да исплати новац у готовини у износу од 10.000 КМ.
Оштећеном је одредила рок до 14. септембра 2022. године у 16.30 часова да припреми новац, који је требало да донесе на локацију коју би му накнадно саопштила и преда "једној од двије будале".
Како се наводи у оптужници, то се односило на њеног брата Н.П. и оца Р.П., који нису били свјесни да би новац потицао од описане уцјене.
Оштећени је случај пријавио Полицијској управи Приједор, након чега новац није исплаћен, а осумњичена је, према наводима оптужнице, покушала да га принуди да поступи на штету своје имовине.
Ј.Р. се на терет ставља кривично дјело уцјена у покушају из члана 233. став 1. у вези са чланом 22. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Према ранијим информацијама из истраге, она је уцјењивала познаника, а Приједорчанин је пријавио да га је путем СМС порука уцјењивала да ће објавити компромитујуће фотографије и видео-снимке те тражила да јој исплати новац.
Он је Полицијској управи Приједор пријавио га непозната особа уцјењује и пријети му путем порука, а полиција је дошла до сазнања да је извршилац овог кривичног дјела Бањалучанка која га познаје одраније.
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