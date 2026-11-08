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Бањалучанка оптужена за уцјену: Тражила 10.000 КМ да не објави експлицитне снимке

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АТВ редакција
08.11.2026 12:49

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Бањалучанка оптужена за уцјену: Тражила 10.000 КМ да не објави експлицитне снимке
Фото: АТВ

Бањалучанка Ј.Р. (44) оптужена је због покушаја уцјене Приједорчанина од којег је, пријетећи објављивањем фотографија и снимака експлицитног садржаја, тражила 10.000 КМ.

Бањалучанка Ј.Р. (44) оптужена је због покушаја уцјене Приједорчанина од којег је, пријетећи објављивањем фотографија и снимака експлицитног садржаја, тражила 10.000 КМ.

Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против Ј.Р., која је, према наводима оптужнице, 13. и 14. септембра 2022. године, на подручју Приједора и Бањалуке, са свог мобилног телефона оштећеном Г.Р. слала више пријетећих СМС порука, тражећи да јој исплати 10.000 КМ у готовини.

Оптужницу је потврдио судија за претходно саслушање Основног суда у Приједору.

Шта је писало у порукама?

У порукама му је пријетила да ће објавити плакате и експлицитне снимке на друштвеним мрежама, што би, како се наводи, могло наштетити његовој части и угледу.

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Између осталог, писало је: "Једва чекам да ти видим фацу кад освану данас твоји плакати на све стране и по свим друштвеним мрежама".

Такође и "Колико теби вриједи твоја породица пријатељи посао? Бићу фин! Може 10! Због неког другог смањујем!", а у којим порукама је од оштећеног тражила да исплати новац у готовини у износу од 10.000 КМ.

Оштећеном је одредила рок до 14. септембра 2022. године у 16.30 часова да припреми новац, који је требало да донесе на локацију коју би му накнадно саопштила и преда "једној од двије будале".

Како се наводи у оптужници, то се односило на њеног брата Н.П. и оца Р.П., који нису били свјесни да би новац потицао од описане уцјене.

Случај пријавио полицији

Оштећени је случај пријавио Полицијској управи Приједор, након чега новац није исплаћен, а осумњичена је, према наводима оптужнице, покушала да га принуди да поступи на штету своје имовине.

Ј.Р. се на терет ставља кривично д‌јело уцјена у покушају из члана 233. став 1. у вези са чланом 22. став 1. Кривичног законика Републике Српске.

Непознати уцјењивач била је заправо познаница

Према ранијим информацијама из истраге, она је уцјењивала познаника, а Приједорчанин је пријавио да га је путем СМС порука уцјењивала да ће објавити компромитујуће фотографије и видео-снимке те тражила да јој исплати новац.

Он је Полицијској управи Приједор пријавио га непозната особа уцјењује и пријети му путем порука, а полиција је дошла до сазнања да је извршилац овог кривичног д‌јела Бањалучанка која га познаје одраније.

(Незавсине новине)

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Тагови :

бањалучанка

уцјена

експлицитни снимак

Оптужница

ОЈТ Приједор

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