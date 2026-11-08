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Животиња заглављена у хладњаку: Возачи упозорили на пса на путу у БиХ, убрзо се десила несрећа

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АТВ редакција
08.11.2026 16:33

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Несрећа код Зенице
Фото: Screenshot

Несвакидашња саобраћајна несрећа десила се код тунела "Зеница" на ауто-путу између Зенице и Жепча.

Наиме, један возач ударио је пса који му је истрчао на саобраћајницу, а несрећна животиња дословно је, од силине удара, остала заглављена у хладњаку аутомобила.

Да ствар буде још гора, возачи су још синоћ примијетили пса и на друштвеним мрежама упозорили друге возаче.

Очигледно да нико од надлежних није реаговао и уклонио пса са саобраћајнице те је дошло до нежељеног исхода.

На возилу је настала велика материјална штета.

Нема информација да ли је неко од особа повријеђен у овом удесу.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Зеница

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