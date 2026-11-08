Животиња заглављена у хладњаку: Возачи упозорили на пса на путу у БиХ, убрзо се десила несрећа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Несвакидашња саобраћајна несрећа десила се код тунела "Зеница" на ауто-путу између Зенице и Жепча.
Наиме, један возач ударио је пса који му је истрчао на саобраћајницу, а несрећна животиња дословно је, од силине удара, остала заглављена у хладњаку аутомобила.
Да ствар буде још гора, возачи су још синоћ примијетили пса и на друштвеним мрежама упозорили друге возаче.
Очигледно да нико од надлежних није реаговао и уклонио пса са саобраћајнице те је дошло до нежељеног исхода.
На возилу је настала велика материјална штета.
Нема информација да ли је неко од особа повријеђен у овом удесу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму