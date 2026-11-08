Инцидент код Бањалуке: Пуцао на дивљу свињу па упуцао ловца

Аутор:АТВ редакција
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У Ловачком удружењу "Поткозарје" Пискавица јутрос је ловац током пуцања на свињу нехотице погодио колегу у лопатицу, који је хитно превезен у болницу.
Ловачки уранак у Пискавици умало је завршио кобно након што је рањен ловац.
Наиме, њега је колега, током пуцања на дивљу свињу, нехотице ранио, сазнаје Провјерено.инфо.
Несрећни ловац погођен је у лопатицу.
Колеге из Ловачког удружења Поткозарје-Пискавица, повријеђеном ловцу пружили су прву помоћ и он је превезен у болницу ради пружања даље неопходне медицинске помоћи.
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