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Инцидент код Бањалуке: Пуцао на дивљу свињу па упуцао ловца

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АТВ редакција
08.11.2026 16:08

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Инцидент код Бањалуке: Пуцао на дивљу свињу па упуцао ловца
Фото: АТВ

У Ловачком удружењу "Поткозарје" Пискавица јутрос је ловац током пуцања на свињу нехотице погодио колегу у лопатицу, који је хитно превезен у болницу.

Ловачки уранак у Пискавици умало је завршио кобно након што је рањен ловац.

Наиме, њега је колега, током пуцања на дивљу свињу, нехотице ранио, сазнаје Провјерено.инфо.

Несрећни ловац погођен је у лопатицу.

Колеге из Ловачког удружења Поткозарје-Пискавица, повријеђеном ловцу пружили су прву помоћ и он је превезен у болницу ради пружања даље неопходне медицинске помоћи.

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Тагови :

Ловци

Лов

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