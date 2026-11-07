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Za jedan horoskopski znak slijedi godina velikog uspjeha: Trud će se konačno isplatiti

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АТВ редакција
07.11.2026 12:46

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mladi ljudi zalazak sunca vesele se
Foto: Pexels/Vitaly Gariev

Nakon mjeseci napornog rada, odricanja i strpljivog čekanja da se uloženi trud konačno isplati, za pripadnike jednog znaka horoskopa nastupa period velikih promjena.

Astrolozi donose sjajne vijesti za sve rođene u znaku Strijelca – pred vama je narednih dvanaest mjeseci u kojima se otvaraju potpuno nove mogućnosti za zaradu, poslovni napredak i dugoočekivanu finansijsku stabilnost.

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Ako ste imali utisak da vaši poslovni poduhvati stoje u mjestu, vrijeme je za veliko olakšanje. Prema riječima astrologa, u narednih godinu dana dolazi do ključne prekretnice. Projekti koji su dugo bili u mirovanju konačno se pokreću sa mrtve tačke, a sav trud koji ste ulagali počinje da donosi konkretne rezultate. Finansijski uspjeh dolazi postupno, kroz tri važna perioda, pri čemu svaki nosi potpuno nov izvor prihoda.

Poziv iz prošlosti koji mijenja sve

Ipak, najzanimljiviji dio astrološkog predviđanja vezan je za događaj koji mnogi ne očekuju – povratak jedne osobe iz prošlosti. Astrolozi najavljuju da bi u život Strijelčeva neočekivano mogla da se vrati osoba sa kojom već duže vrijeme nisu bili u kontaktu.

Bilo da je riječ o bivšem kolegi, nekadašnjem poslovnom partneru ili zaboravljenom poznaniku, upravo ta osoba ponudiće zanimljivu poslovnu priliku. Ono što na prvi pogled može djelovati kao sasvim slučajan susret, ima potencijal da se razvije u dugoročnu i finansijski izuzetno uspješnu saradnju.

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Savjet astrologa za uspjeh

Zbog toga astrolozi imaju jasnu poruku za sve Strijelčeve: od ključne je važnosti da održavate stara poznanstva i ostanete otvoreni za nove prijedloge. Nemojte ignorisati kontakte iz prošlosti i ne propuštajte prilike za razgovor, jer se baš u neočekivanom susretu može kriti ulaznica za vaš veliki poslovni proboj.

(ŽenaBlic)

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