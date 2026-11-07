Uoči Mitrovdana ovo nikako ne treba da radite

Srpska pravoslavna crkva sutra slavi dan Svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan.

Ovaj praznik posvećen je antičkom komandantu Soluna koji je stradao zbog širenja hrišćanstva. Sveti Dimitrije rođen je u Solunu, za vrijeme cara Maksimilijana.

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Po predanju, Dimitrijev grob odisao je bosiljkom i smirnom, te je zato nazvan Mirotočivi.

Mitrovdan se, prema broju vjernika koji ga slave, nalazi na petom mjestu na listi najvećih srpskih slava.

U Srbiji su mu posvećeni brojni hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani.

Običaji uoči Mitrovdana

Prema narodnom vjerovanju, uoči Mitrovdana svako bi trebalo da bude u svojoj kući, kako tokom godine ne bi morao da noćiva u tuđim domovima.

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Mitrovdan je poznat i po tome što su se hajduci tada rastajali, da bi se ponovo sastali na Đurđevdan.

Tako je nastala i poznata narodna izreka:

"Mitrovdanak – hajdučki rastanak, Đurđevdanak – hajdučki sastanak".

(Srpska info)