Uoči Mitrovdana ovo nikako ne treba da radite

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva sutra slavi dan Svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan.
Ovaj praznik posvećen je antičkom komandantu Soluna koji je stradao zbog širenja hrišćanstva. Sveti Dimitrije rođen je u Solunu, za vrijeme cara Maksimilijana.
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Po predanju, Dimitrijev grob odisao je bosiljkom i smirnom, te je zato nazvan Mirotočivi.
Mitrovdan se, prema broju vjernika koji ga slave, nalazi na petom mjestu na listi najvećih srpskih slava.
U Srbiji su mu posvećeni brojni hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani.
Prema narodnom vjerovanju, uoči Mitrovdana svako bi trebalo da bude u svojoj kući, kako tokom godine ne bi morao da noćiva u tuđim domovima.
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Mitrovdan je poznat i po tome što su se hajduci tada rastajali, da bi se ponovo sastali na Đurđevdan.
Tako je nastala i poznata narodna izreka:
"Mitrovdanak – hajdučki rastanak, Đurđevdanak – hajdučki sastanak".
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