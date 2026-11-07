Dodik: Banjalučki Univerzitet izrastao u prepoznatljiv akademski centar

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je 51 godinu postojanja i uspješnog rada Univerziteta u Banjaluci vršiocu dužnosti rektora Ranku Škrbiću, ističući da je ova visokoškolska ustanova izrasla u prepoznatljiv akademski centar i jedan od stubova obrazovnog i naučnog razvoja Republike Srpske.

"Povodom obilježavanja 51 godine uspješnog rada i postojanja Univerziteta u Banjaluci, upućujem iskrene čestitke, uz izraze dubokog poštovanja za doprinos koji ste tokom više od pet decenija dali razvoju visokog obrazovanja, nauke i akademske misli", istakao je Dodik u čestitki.

On je naveo da je Univerzitet u Banjaluci jedan od stubova obrazovnog i naučnog razvoja Srpske zahvaljujući predanom radu i posvećenosti generacija profesora, naučnih radnika i saradnika, kontinuiranom unapređenju studijskih programa i naučnoistraživačkog rada, te uspostavljanju saradnje sa brojnim domaćim i međunarodnim akademskim ustanovama.

"Najveću vrijednost i snagu ovog univerziteta čine generacije obrazovanih mladih ljudi i stručnjaka koji znanjem, sposobnostima i profesionalnim dostignućima doprinose napretku Republike Srpske, istovremeno potvrđujući svoju kompetentnost i ravnopravno gradeći svoje mjesto u akademskoj zajednici.

Uvjeren da će Univerzitet u Banjaluci i u godinama koje dolaze nastaviti da njeguje akademske vrijednosti, unapređuje kvalitet obrazovanja i pomjera granice naučnih dostignuća, još jednom vam upućujem srdačne čestitke povodom ovog značajnog jubileja, sa željom da nastavite da ostvarujete zapažene rezultate i budete na ponos Republike Srpske", ističe se u čestitki predsjednika Dodika, prenosi "Srna".

Univerzitet u Banjaluci osnovan je 7. novembra 1975. godine i od tada je izrastao u najznačajniju visokoškolsku i naučnoistraživačku ustanovu u Republici Srpskoj.

Od početnih pet fakulteta i tri više škole, danas ga čini 16 fakulteta, Akademija umjetnosti i Institut za genetičke resurse, a na oko 150 studijskih programa sva tri ciklusa studija obrazuje se gotovo 15.000 studenata.

Tokom više od pola vijeka rada Univerzitet je doprinio obrazovanju brojnih generacija stručnjaka, razvoju naučne misli, jačanju institucija i ukupnom društvenom i privrednom razvoju.