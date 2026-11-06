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Nestala djevojčica, policija i porodica mole za pomoć

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АТВ редакција
06.11.2026 22:27

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Nestala djevojčica, policija i porodica mole za pomoć
Foto: Envato/travelarium

Policija u Kantonu Sarajevo pokrenula je potragu za djevojčicom iz Vogošće koja je nestala u četvrtak naveče, nakon što je napustila porodičnu kuću.

Njen nestanak policiji je prijavila majka, a nadležne službe trenutno rade na utvrđivanju svih okolnosti.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila je za portal "Radiosarajevo.ba" da je majka danas došla u policijsku stanicu i prijavila da se njena kćerka nije vratila kući nakon što je izašla u četvrtak naveče.

Нестала дјевојчица
Nestala djevojčica
priv

Potraga za djevojčicom je raspisana, a policijski službenici preduzimaju potrebne mjere kako bi je pronašli.

Prema dostupnim informacijama, djevojčica je u trenutku nestanka nosila crnu zimsku jaknu s kapuljačom, bijelu maramu, crnu trenerku i bijele patike.

Porodica apeluje na građane koji imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili su je vidjeli od četvrtka u 21 sat da se jave na broj telefona +387 60 34 90 714.

Svaka informacija koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku može biti od velikog značaja.

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Sarajevo

Vogošća

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