Sutra su Mitrovske zadušnice: Sveštenik objasnio koliko svijeća se pali na ovaj dan

Mitrovske zadušnice jedan su od najvažnijih dana u pravoslavnom kalendaru posvećenih sjećanju na preminule. Vjernici tada odlaze u crkve i na groblja, pale svijeće za pokoj duša svojih najmilijih, donose kuvano žito i vino i u molitvi pominju imena onih koji više nisu među živima.

Ipak, svake godine ponavlja se ista nedoumica: koliko svijeća zapravo treba zapaliti za pokojne i da li postoji pravilo da njihov broj mora biti paran ili neparan?

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U narodnim običajima uobičajeno je da se za Mitrovske zadušnice, kao i za ostale zadušnice tokom godine, upali po jedna svijeća za svakog upokojenog člana porodice koga se sjećamo. S druge strane, u nekim dijelovima Srbije običaj je da se za zadušne dane pali isključivo paran broj svijeća, pa mnogi strahuju da će se ogriješiti ako ne poštuju to pravilo. Međutim, to nije crkvena zapovijest.

"Broj svijeća nije presudan, već molitva i sjećanje na upokojene. Možete da 10 ljudi da zapalite samo jednu svijeću, ne postoji striktno pravilo", objašnjava vjeroučitelj Aleksandar Đurđević.

On ističe da ne postoji obaveza da se pali određeni broj svijeća, niti bi vjernici trebalo da se opterećuju time da li su zapalili paran ili neparan broj.

Vjerovanje da za pokojne mora da se pali paran broj svijeća pripada narodnim običajima, a ne zvaničnom učenju Srpske pravoslavne crkve.

Šta je najvažnije na Zadušnice?

Suština Mitrovskih zadušnica nije u broju zapaljenih svijeća, već u molitvi za pokoj duša preminulih. Vjernici odlaze na svetu liturgiju i parastos, gdje sveštenik pominje imena upokojenih. U crkvu se tradicionalno donose kuvano žito, crno vino i svijeća, kao i ceduljice sa imenima pokojnika za pomen.

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Nakon odlaska u crkvu, mnogi posjećuju grobove svojih najmilijih, uređuju ih, pale svijeće i u tišini se prisjećaju zajedničkih trenutaka. Običaj je i da se hrana podjeli sa rodbinom, prijateljima i ljudima kojima je potrebna pomoć, uz molitvu i pomen onih koji su preminuli.

Zato, ukoliko sutra zapalite samo jednu svijeću za sve svoje pokojne ili odlučite da svakome namijenite po jednu, ne opterećujte se njihovim brojem. Najvažnije je da Mitrovske zadušnice provedete u molitvi, miru i sjećanju na preminule članove porodice, familije i prijatelje.

(ŽenaBlic)