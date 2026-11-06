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Djevojčica jednim pismom oduševila sve, evo šta je napisala učiteljici

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АТВ редакција
06.11.2026 16:55

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Pismo učiteljici
Foto: Printscreen/X

Jedno malo pismo, nekoliko dječjih stihova i mnogo iskrenih emocija bili su dovoljni da pokažu koliko jedan učitelj može da znači djetetu.

U jednoj osnovnoj školi u Republici Srpskoj djevojčica je napisala pjesmicu posvećenu svojoj učiteljici Bojani, a njene riječi najbolje pokazuju koliko ljubavi i povjerenja može da se rodi između nastavnika i učenika.

Na papiru iz sveske, ukrašenom nacrtanim srcima i dječjim crtežima, djevojčica je ostavila poruku koja je mnogo više od obične pjesmice. U nekoliko jednostavnih stihova opisala je svoju učiteljicu kao osobu koja je uvijek tu za djecu, pomaže im kada nešto ne razumiju i pruža utjehu kada im je teško.

"Učiteljica Bojana, učiteljica Bojana,

Najbolja učiteljica na svijetu,

Djeci pomaže oko zadataka,

I ako je neko tužan,

Ona nas zagrli,

i sve prođe.

Čiča miča, gotova priča."

Posebno dirljiv dio pjesmice jeste stih u kojem djevojčica poručuje da učiteljica zagrli djecu kada su tužna i da tada sve prođe. Upravo u toj jednostavnoj rečenici krije se ono što najmlađi često najbolje razumiju - da pažnja, toplina i osjećaj sigurnosti ponekad znače više od bilo kakvih riječi.

"Ja radim najljepši posao na svijetu milioniti dio, a tek četvrta, peta godina", napisala je učiteljica Bojana na društvenoj mreži Iks.

Dječji rukopis, srca rasuta po papiru i crteži učiteljice dodatno daju posebnu čar ovom pismu. Bez velikih riječi i komplikovanih izraza, djevojčica je uspjela da opiše koliko joj znači osoba koja je svakodnevno uči, bodri i pruža podršku.

Ova mala pjesmica podsjeća da se trag koji dobri učitelji ostavljaju u životima svojih učenika ne mjeri samo ocjenama i naučenim lekcijama, već i pažnjom, razumijevanjem i uspomenama koje djeca nose sa sobom, piše Telegraf.

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Tagovi :

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učenici

Pismo

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