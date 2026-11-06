Policija u Trebinju: Ne širite dezinformacije o muškarcu koji mami djecu

Policijska uprava Trebinje demantovala je informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama, a prema kojima nepoznati muškarac u blizini trebinjskih škola pokušava da namami djecu u automobil nudeći im slatkiše.

Kako je saopšteno iz policije, nakon pojavljivanja tvrdnji da muškarac u crvenom „golfu“ poziva djecu da uđu u vozilo, policijski službenici sproveli su detaljnu istragu i utvrdili da su ove informacije lažne.

Iz Policijske uprave Trebinje apelovali su na građane da ne šire neprovjerene informacije putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju.

Upozorili su da širenje ovakvih tvrdnji uznemirava javnost, izaziva strah kod roditelja i neopravdano remeti javni red i mir.

Istovremeno, pozvali su građane da svako sumnjivo ponašanje pojedinaca ili kretanje sumnjivih vozila odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatni broj telefona 122.