Logo

Policija u Trebinju: Ne širite dezinformacije o muškarcu koji mami djecu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 13:51

Komentari:

0
Policija Republike Srpske
Foto: ATV

Policijska uprava Trebinje demantovala je informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama, a prema kojima nepoznati muškarac u blizini trebinjskih škola pokušava da namami djecu u automobil nudeći im slatkiše.

Kako je saopšteno iz policije, nakon pojavljivanja tvrdnji da muškarac u crvenom „golfu“ poziva djecu da uđu u vozilo, policijski službenici sproveli su detaljnu istragu i utvrdili da su ove informacije lažne.

Iz Policijske uprave Trebinje apelovali su na građane da ne šire neprovjerene informacije putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju.

Upozorili su da širenje ovakvih tvrdnji uznemirava javnost, izaziva strah kod roditelja i neopravdano remeti javni red i mir.

Istovremeno, pozvali su građane da svako sumnjivo ponašanje pojedinaca ili kretanje sumnjivih vozila odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatni broj telefona 122.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

demanti

Policija

PU Trebinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Buking rezervacije aplikacija

Društvo

Više od 1.300 hotela tuži Buking

1 h

0
Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za naredne dane. Promjenljivo oblačno vrijeme, kiša i sunčani periodi očekuju se u Srpskoj.

Društvo

Kakvo nas vrijeme čeka za vikend i početkom naredne sedmice

2 h

0
SEO naslov: Nomadi sa 800 ovaca na desetodnevnom putu kući: Tradicija koja nestaje Nakon šest mjeseci na pašnjacima glamočkih Hrbina, bosanski nomadi krenuli su na desetodnevni put ka Željeznom Polju. Stočari upozoravaju da suša, uvoz i slaba potražnja ugrožavaju opstanak tradicionalnog nomadskog ovčarstva.

Društvo

Prizor kakav se rijetko viđa: 800 ovaca na desetodnevnom putu kroz BiH

2 h

0
TikTok je jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svijetu, poznata po formatima kratkih video-snimaka, trendovima, muzici i izuzetno personalizovanom sistemu preporuka.

Društvo

Tiktoku prijeti milionska kazna u Evropskoj uniji

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima