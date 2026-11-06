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Kakvo nas vrijeme čeka za vikend i početkom naredne sedmice

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АТВ редакција
06.11.2026 13:42

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Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za naredne dane. Promjenljivo oblačno vrijeme, kiša i sunčani periodi očekuju se u Srpskoj.
Foto: RHMZ RS

U Republici Srpskoj sutra se očekuje promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme, uz sunčane periode na jugu i istoku, dok je ponegdje ujutro moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom većeg dijela dana preovladavaće oblačno vrijeme, a u Hercegovini tokom naredne noći moguća je i slaba kiša. U ostalim krajevima doći će do smanjenja oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnih smjerova, a na jugu povremeno i pojačan.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet stepeni, na jugu do osam, dok će u višim predjelima biti i do minus tri stepena.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od sedam stepeni u višim predjelima i mjestima sa maglom do 13 stepeni na istoku, dok će na jugu dostići 17 stepeni Celzijusovih.

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

U nedjelju, 8. novembra, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, dok se na jugu očekuje više oblačnosti, uz kišu i pljuskove. Sredinom dana oblačnost će se sa juga širiti ka ostalim krajevima, donoseći povremeno slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri stepena, na jugu do devet, a u višim predjelima do minus tri stepena. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 10 do 16 stepeni, a u višim predjelima oko sedam stepeni.

U ponedjeljak, 9. novembra, preovladavaće oblačno vrijeme sa kišom, uz povremene sunčane periode, naročito u Hercegovini. Uveče se očekuje smanjenje oblačnosti sa juga i zapada.

Jutarnja temperatura biće od četiri do sedam stepeni, na jugu do 12, a u višim predjelima oko dva stepena. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, a u višim predjelima oko osam stepeni.

U utorak, 10. novembra, biće oblačno uz slabu kišu, dok će na jugu i istoku biti i sunčanih intervala. Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do sedam stepeni, na jugu do 13, a maksimalna od 12 do 17 stepeni Celzijusovih. U višim predjelima najviša temperatura biće oko osam stepeni.

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