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Za 99 studenata izdvajaju po više od 2.500 KM

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АТВ редакција
06.11.2026 15:28

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Novac
Foto: ATV

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nagradilo je 99 najboljih studenata s 15 visokoškolskih ustanova u FBiH, uoči obilježavanja Međunarodnog dana studenata, koji se obilježava 17. novembra.

Za ovu aktivnost osigurano je ukupno 249.975 KM, dok pojedinačna novčana nagrada iznosi 2.525 KM.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, nagrade su dodijeljene kao priznanje studentima za njihov trud, znanje i izuzetne rezultate ostvarene tokom studiranja.

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"Ova aktivnost predstavlja jedan od načina na koji Ministarstvo iskazuje podršku studentskoj populaciji i potvrđuje opredijeljenost za prepoznavanje i vrednovanje izvrsnosti u visokom obrazovanju", navedeno je u saopštenju.

Dobitnike nagrada predložile su njihove visokoškolske ustanove, u skladu s provedenim postupkom kandidovanja.

Iz Ministarstva ističu da ovakvim aktivnostima žele dodatno afirmisati akademsku izvrsnost i pružiti podršku studentima koji svojim rezultatima predstavljaju primjer predanosti obrazovanju i znanju.

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