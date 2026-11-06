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Pacijent iz Trebinja helikopterom prevezen za Banjaluku

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АТВ редакција
06.11.2026 17:05

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MUP-a Republike Srpske transportovali 42-godišnjeg muškarca, koji je iz UKC-a u Banjaluci upućen na hitno liječenje u VMA u Beogradu radi izvođenja trombektomije.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku.

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Pacijent je prevezen na Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske na Torokalnu hirurgiju radi daljeg liječenja.

(SRNA)

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pacijent

Trebinje

Banjaluka

UKC Republike Srpske

Uprava za vazduhoplovstvo

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