Pacijent iz Trebinja helikopterom prevezen za Banjaluku

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku. Hronika Tek što je otvorena, a već problemi na novoj dionici auto-puta u BiH Pacijent je prevezen na Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske na Torokalnu hirurgiju radi daljeg liječenja. (SRNA)

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