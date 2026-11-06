Pacijent iz Trebinja helikopterom prevezen za Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku.
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport 49-eg pacijenta iz Trebinja u Banjaluku.
Hronika
Tek što je otvorena, a već problemi na novoj dionici auto-puta u BiH
Pacijent je prevezen na Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske na Torokalnu hirurgiju radi daljeg liječenja.
(SRNA)
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