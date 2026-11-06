Srce zastalo kod više igrača: Izvučeni Loto brojevi u 89. kolu

Izvučeni su brojevi u 89. kolu igre Loto, u kojem je sedmica bila vrijedna nevjerovatnih 6.100.000 konvertibilnih maraka.

U ovom kolu nije bilo kombinacije koja bi nekome donijela milione, ali je izvučeno čak 10 šestica vrijednih po oko 5.800 KM.

Izvučeni brojevi u 89. kolu su 7, 23, 6, 9, 30, 37 i 19.

Čak tri igrača imala su priliku za glavnu premiju. Njima su falili brojevi 13 i 31, ali je bubanj izbacio 19.

Loto plus

Još veća premija bila je u igri Loto plus - čak 7.200.000 maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su - 6,29, 31, 17, 25, 12 i 34.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitne kombinacije.

Kao i u igri Loto, i u Loto plus bilo je igrača kojima je srce sigurno lupalo ubrzano nakon šest izvučenih brojeva.

Oni su čekali brojeve 21 i 22, ali ti brojevi nisu izašli iz bubnja.

Džoker

Premija za Džoker bila je 430.000 KM, ali ni ona nije izvučena.

Džoker broj bio je - 505750.