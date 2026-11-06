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Jednom igraču iz Srpske liježu lijepe pare

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АТВ редакција
06.11.2026 21:42

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Novac
Foto: ATV

Lutrija Republike Srpske objavila je zvaničan izvještaj sa izvlačenja u 89. kolu igre Loto.

Podsjećamo, glavnog dobitka od 6 miliona i 100 hiljada maraka nije bilo, ali je izvučeno čak 10 sedmica.

Od tih deset jedan igrač je svoj listić uplatio u Republici Srpskoj.

On je, kao i ostalih devet, osvojio 5.800 maraka, što su svakako lijepe pare.

Kompletan izvještaj Loto izvlačenja pogledajte u nastavku.

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