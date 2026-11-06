Jednom igraču iz Srpske liježu lijepe pare

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Lutrija Republike Srpske objavila je zvaničan izvještaj sa izvlačenja u 89. kolu igre Loto.
Podsjećamo, glavnog dobitka od 6 miliona i 100 hiljada maraka nije bilo, ali je izvučeno čak 10 sedmica.
Od tih deset jedan igrač je svoj listić uplatio u Republici Srpskoj.
On je, kao i ostalih devet, osvojio 5.800 maraka, što su svakako lijepe pare.
Kompletan izvještaj Loto izvlačenja pogledajte u nastavku.
Društvo
Srce zastalo kod više igrača: Izvučeni Loto brojevi u 89. kolu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
46 min0
Društvo
1 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu