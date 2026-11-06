Jednom igraču iz Srpske liježu lijepe pare

Lutrija Republike Srpske objavila je zvaničan izvještaj sa izvlačenja u 89. kolu igre Loto.

Podsjećamo, glavnog dobitka od 6 miliona i 100 hiljada maraka nije bilo, ali je izvučeno čak 10 sedmica.

Od tih deset jedan igrač je svoj listić uplatio u Republici Srpskoj.

On je, kao i ostalih devet, osvojio 5.800 maraka, što su svakako lijepe pare.

Kompletan izvještaj Loto izvlačenja pogledajte u nastavku.