Danas sahrana Gorana Sivca u Banjaluci

Nekadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac biće sahranjen danas u 13 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Sivac je preminuo u Beogradu u 66. godini, nakon duge i teške bolesti.

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Bio je učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata od njegovog početka, a posebno se istakao tokom operacije proboja Koridora, kada je sa svojim tenkovima i saborcima među prvima izašao na rijeku Savu.

Svoj ratni put Sivac je započeo u Zapadnoj Slavoniji, a tokom rata obavljao je dužnost komandira tenkovske čete Drugog bataljona Prve oklopne brigade Vojske Republike Srpske.

Jedinica je bila poznata pod nazivom „Siva munja“, po kojem je i Sivac dobio svoj prepoznatljivi nadimak.

Tokom ratnih dejstava dva puta je ranjavan.

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Povodom njegove smrti, telegrame saučešća porodici uputili su zvaničnici Republike Srpske, odajući poštu nekadašnjem oficiru Vojske Republike Srpske.