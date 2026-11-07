Danas obilježavamo dva sveca, ovo su običaji

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 7. novembra, obilježavaju praznik Svetih mučenika Markijana i Martirija, koji su stradali zbog svoje vjere u vrijeme vladavine cara Konstancija Drugog.

Sveti Markijan i Martirije živjeli su u četvrtom vijeku u Carigradu. Markijan je bio crkveni čtec, a Martirije podđakon pri Sabornoj crkvi. Obojica su služila uz carigradskog patrijarha Pavla.

Progon pravoslavnih vjernika

Nakon smrti cara Konstantina Velikog, Arijevo učenje, koje je do tada bilo potisnuto, ponovo je počelo da se širi.

Na carskom dvoru veliki uticaj imali su Jevsevije i Filip, pristalice arijanstva. Pod njihovim uticajem patrijarh Pavle svrgnut je sa položaja i protjeran u Jermeniju, dok je njegovo mjesto zauzeo Makedonije.

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U vrijeme progona pravoslavnih vjernika, Markijan i Martirije odlučno su se suprotstavljali širenju Arijevog učenja i ostali vjerni svojim uvjerenjima.

Odbili mito i zbog vjere osuđeni na smrt

Prema crkvenom predanju, arijanci su najprije pokušali da ih pridobiju obećanjima i bogatim darovima. Međutim, Markijan i Martirije odbili su ponuđeno, ne želeći da se odreknu pravoslavne vjere.

Zbog toga su osuđeni na smrt.

Kada su izvedeni na gubilište, podigli su ruke prema nebu, pomolili se i zahvalili Bogu, nakon čega su pogubljeni.

Vjerovanja i običaji

U pravoslavnoj tradiciji Sveti Markijan i Martirije poštuju se kao primjeri istrajnosti, hrabrosti i nepokolebljive vjere.

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Prema narodnom vjerovanju, na današnji dan vjernici bi trebalo da se pomole za spasenje duše, duhovni mir i snagu da istraju u životnim iskušenjima.

Ove godine 7. novembra obilježavaju se i Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvi za upokojene i sjećanju na preminule.