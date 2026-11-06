Naučnici u transu: Bik i magarac svaki dan imaju polne odnose

U etiopskom selu Guna, evropski naučnici uočili su nesvakidašnji prirodni fenomen: izuzetno blizak socijalni i polni odnos između bika Ahila i mužjaka magarca Patrokla.

Riječ je o dvije vrste čije su se razvojne linije razdvojile prije najmanje 50 miliona godina, pa međuvrsno potomstvo biološki nije moguće.

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Nalazi studije objavljeni su 2. novembra u časopisu "Karent Bajolodži". Uprkos tome što imaju različite vlasnike i noći provode odvojeno, bik i magarac dane provode zajedno te prednost daju međusobnoj intimnosti.

Njihov odnos uključuje učestalo zaskakivanje te bliske kontakte poput lizanja, trljanja i njuškanja, iako su u zajedničkom okruženju imali pristup potencijalnim partnerima vlastite i suprotne vrste.

Nije nezabilježeno

"Seksualne interakcije između bika Ahila i mužjaka magarca Patrokla nisu bile izolovani događaji. Ono što je zaista privuklo našu pažnju jeste to što su te interakcije bile dio vrlo selektivnog i dosljednog društvenog odnosa između dvije jedinke", objašnjava profesor Elizabeta Palagi sa Univerziteta u Pisi (UNIPI).

Bik i Magarac Current Biology

Stručnjaci naglašavaju da se ne radi o uspostavljanju dominacije niti o nedostatku izbora. Naučni tim navodi kako u literaturi do sada nije zabilježen sličan primjer redovnog istopolnog seksualnog ponašanja između tako udaljenih vrsta, prenosi "Dnevno".

Priroda ovog odnosa naučnike podsjeća na zapažanja kod bonobo majmuna i delfina, gdje intiman odnos služi za jačanje društvenih veza i smanjenje napetosti.

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"Vjerujemo da ključni nalaz nije jednostavno to što je bik zaskočio mužjaka magarca. To je da je ovo neobično seksualno ponašanje bilo dio šireg, selektivnog društvenog odnosa", zaključuje biolog Martina Frančeskoni.