Aligator ušao u prodavnicu peciva u sred dana

Aligator dug oko 90 centimetara ušao je u prodavnicu peciva „Bagel Dok Ekspres“ u Sautportu, u Sjevernoj Karolini, uznemirivši zaposlene i kupce, prije nego što su ga policija i službe za zaštitu životinja bezbjedno uhvatile i premestile.

Nadzorne kamere snimile su gmizavca kako ulazi kroz zadnja vrata, prolazi kroz skladište i stiže do prednjeg pulta.

Jedan od kupaca čak se naoružao stolicom kako bi se zaštitio od neočekivanog posjetioca.

Biolozi upozoravaju da su susreti ljudi i aligatora sve češći u priobalnim delovima Sjeverne Karoline i apeluju na stanovnike da ne hrane ove životinje, ne uznemiravaju ih i ne pokušavaju da ih hvataju.

An alligator wandered into a Southport, North Carolina bagel shop late last month. The reactions from the first people to find it are priceless. 😂🐊🥯 Video from Bagel Dock Express #southport #bagel #alligator #nc #funny https://t.co/3hYk99ezSj — Meteorologist Matthew Huddleston (@MatthewHWx) November 6, 2026

(sputnik srbija)