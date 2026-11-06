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Aligator ušao u prodavnicu peciva u sred dana

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06.11.2026 14:59

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Aligator
Foto: pexels/ Connor Scott McManus

Aligator dug oko 90 centimetara ušao je u prodavnicu peciva „Bagel Dok Ekspres“ u Sautportu, u Sjevernoj Karolini, uznemirivši zaposlene i kupce, prije nego što su ga policija i službe za zaštitu životinja bezbjedno uhvatile i premestile.

Nadzorne kamere snimile su gmizavca kako ulazi kroz zadnja vrata, prolazi kroz skladište i stiže do prednjeg pulta.

Jedan od kupaca čak se naoružao stolicom kako bi se zaštitio od neočekivanog posjetioca.

Biolozi upozoravaju da su susreti ljudi i aligatora sve češći u priobalnim delovima Sjeverne Karoline i apeluju na stanovnike da ne hrane ove životinje, ne uznemiravaju ih i ne pokušavaju da ih hvataju.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

aligator

Prodavnica

Pekara

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