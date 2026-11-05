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Italijanski kuvar odbio da stavi ananas na picu pa dobio otkaz

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05.11.2026 09:39

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Foto: Pexel/SAULO LEITE

Italijanski kuvar Davide Tamburela otpušten je iz restorana u Brizbejnu nakon što je odbio da stavi ananas na picu, objasnivši da bi to bila "uvreda za njegovu kulturu".

Kuvar je otpušten iz sada zatvorenog restorana "La Kosta" u maju, dvije sedmice nakon sastanka sa rukovodstvom koje je primilo niz pritužbi na njegovo ponašanje.

Među njima je bilo i Tamburelino odbijanje da gostima na jednoj proslavi napravi picu sa šunkom i ananasom. On je tada rekao da se uputstva uprave "ne moraju poštovati kada vrijeđaju njegovu kulturu".

Detalji su izašli na vidjelo nakon što se kuvar obratio australijskoj komisiji za prava zaposlenih tvrdeći da je nepravedno otpušten, prenio je Bi-Bi-Si.

Komisija je u presudi odbila tužbu uz obrazloženje da je podnesena prekasno, a takođe je konstatovala da je ovo treći put da je Tamburelo odbio da koristi voće na picama u posljednje četiri godine, prenosi Srna.

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U presudi je ukazano da je Tamburelo koristio vulgaran jezik i detaljno je opisan incident na poslu u aprilu ove godine, kada je kuvar polomio kost jer je udario rukom u metalnu ogradu.

Italijanski kuvar se nadao da će mu restoran obezbijediti vizu i stalni boravak u Australiji. Međutim, nakon što je dobio otkaz, restoran je okončao taj proces.

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