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Ovo su najbolji i najgori evropski gradovi za solo putovanja

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04.11.2026 08:30

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Ово су најбољи и најгори европски градови за соло путовања
Foto: Pexel/Anthony Beck

Gradovi pogodni za samostalna putovanja, prema troškovima smeštaja, bezbednosti i drugim kriterijumima, bili su predmet novog istraživanja koje je obuhvatilo 48 najposećenijih evropskih gradova.

Samostalna putovanja sve su popularnija, ali izbor destinacije može biti izazov za one koji putuju bez pratnje. Prilikom izbora važni su ne samo turistička ponuda i sadržaji već i cene smeštaja, prevoza i hrane, kao i bezbjednost.

Koji evropski gradovi ispunjavaju te kriterijume pokazuje novi indeks kompanije Radikal Storadž (Radical Storage), zasnovan na analizi 48 najposećenijih evropskih gradova.

Indeks je napravljen analizom 48 najposećenijih evropskih gradova na osnovu 11 kriterijuma. Među njima su prosječni dnevni troškovi po osobi, ocjena bezbjednosti koju objavljuje platforma "Numbeo" (Numbeo), kao i broj hostela, koji su jedan od najčešćih izbora putnika koji putuju sami.

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Svaki kriterijum ocjenjen je ocenom od jedan do 10, u zavisnosti od rezultata grada u poređenju sa ostalima. Potom je izračunat prosek svih 11 ocjena kako bi se dobio konačan rezultat.

Najbolji evropski gradovi za samostalna putovanja

Poslije analize podataka, na prvom mjestu našao se glavni grad Češke, Prag. Prosečni dnevni troškovi za smještaj, hranu, prevoz i zabavu iznose 134,33 evra, a po oceni bezbjednosti zauzeo je osmo mjesto na listi.

Drugo mjesto pripalo je Krakovu u Poljskoj, koji je drugi najjeftiniji grad na rang-listi, dok je Istanbul u Turskoj zauzeo treće mesto zahvaljujući najnižim cenama kreveta u zajedničkim sobama hostela među analiziranim gradovima.

Na listi se našao i poljski Gdanjsk, koji je zauzeo peto mjesto. Pored Poljske, Portugal i Španija imaju po dva predstavnika među deset najbolje rangiranih gradova, piše Juronjuz.

U Portugalu su to Lisabon, na četvrtom mestu, i Porto, na sedmom, dok su u Španiji Sevilja na osmom i Barselona na devetom mjestu, prenosi RT Balkan.

Deset najboljih evropskih gradova za solo putnike

1. Prag, Češka

2. Krakov, Poljska

3. Istanbul, Turska

4. Lisabon, Portugal

5. Gdanjsk, Poljska

6. Berlin, Njemačka

7. Porto, Portugalija

8. Sevilja, Španija

9. Barselona, Španija

10. Riga, Letonija

Najlošiji evropski gradovi za samostalna putovanja

Sa druge strane, Cirih je proglašen najlošijim evropskim gradom za solo putnike, proke svega zbog visokih cena. Dnevni trošak smeštaja iznosi 168,13 evra, što je najviše u istraživanju. Ovaj grad ima i druge najviše troškove hrane, kao i treće najviše troškove prevoza.

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Na pretposlednjem mjestu našao se Rejkjavik na Islandu, a odmah iza njega je Venecija. I ova dva grada lošije su rangirana zbog visokih cijena, koje posebno pogađaju putnike koji putuju sami jer ne mogu da podijele troškove smještaja sa drugim osobama.

Dnevni troškovi u deset najlošije rangiranih gradova u proseku iznose 252 evra, što je gotovo 100 evra više nego u deset najbolje rangiranih gradova, gdje prosjek iznosi 153 evra, govore podaci.

Deset najlošijih evropskih gradova za solo putnike

1. Cirih, Švajcarska

2. Rejkjavik, Island

3. Venecija, Italija

4. Arhus, Danska

5. Keln, Njemačka

6. Ženeva, Švajcarska

7. Frankfurt, Njemačka

8. Nica, Francuska

9. Marselj, Francuska

10. Dablin, Irska

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