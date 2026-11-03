Ukrao sat vrijedan 260.000 evra pa ga vratio uz pismo

Lopov koji je prošle sedmice iz prodavnice u Tokiju ukrao luksuzni švajcarski sat vrijedan više od 260.000 evra vratio ga je zajedno sa rukom napisanim pismom izvinjenja, izvjestili su japanski mediji.

Krađa se dogodila u tokijskoj četvrti Nakano, kada je muškarac ušao u prodavnicu predstavljajući se kao kupac. Zatražio je da isproba sat švajcarskog proizvođača „Odemar Pige“, vrijedan 46 miliona jena, odnosno više od 260.000 evra.

Pobjegao iz prodavnice sa satom na ruci

Muškarac je stavio sat na ruku kako bi ga isprobao, a zatim iznenada pobjegao iz prodavnice. Policija je nakon krađe pokrenula potragu za osumnjičenim.

Međutim, slučaj je dobio neočekivan obrt 1. novembra, kada je prodavnica primila paket u kojem se nalazio ukradeni sat. Uz njega je bilo i rukom napisano pismo izvinjenja.

O povratku sata u ponedjeljak su izvjestili japanski list „Asahi šimbun“ i drugi mediji, pozivajući se na anonimne izvore bliske istrazi.

Policija i dalje traga za lopovom

Istražioci su prema serijskom broju potvrdili da je riječ o istom satu koji je prošle sedmice ukraden iz prodavnice.

Novinari agencije AFP kontaktirali su vlasnike prodavnice, ali oni nisu željeli da komentarišu slučaj.

Iako je sat vraćen, policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za krađu, piše „Asahi šimbun“.

U istom tržnom centru već ukradeni satovi vrijedni više od milion evra

Ovo nije prva velika krađa luksuznih satova u tom tržnom centru.

U avgustu su iz druge prodavnice u istom centru ukradena četiri luksuzna sata ukupne vrijednosti 200 miliona jena, odnosno više od 1,13 miliona evra, prenosi Indeks.