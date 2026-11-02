Ovaj čovjek od 1998. godine pješači kući: Nakon 50.000 kilometara danas dolazi

Britanski avanturista Karl Bušbi (57) danas bi trebalo da završi putovanje koje je započeo davne 1998. godine na krajnjem jugu Čilea. Nakon 28 godina, približno 50.000 pređenih kilometara i četiri kontinenta, očekuje se da stigne do porodične kuće u engleskom gradu Halu.

Bušbi, nekadašnji pripadnik britanskih padobranskih jedinica, na put je krenuo sa jasno postavljenim pravilima. Odlučio je da neće koristiti prevozna sredstva kako bi napredovao prema cilju, niti će se vratiti kući sve dok do nje ne stigne vlastitim nogama.

Prvobitno je planirao da ekspedicija traje oko 12 godina, ali su brojne prepreke njegovu avanturu produžile na gotovo tri decenije.

Karl Bušbi Tanjug/AP/Brian Melley

Prešao Beringov moreuz, preplivao Kaspijsko jezero

Tokom putovanja Bušbi se suočio sa nekim od najopasnijih prirodnih prepreka na svijetu.

Prošao je kroz opasnu džunglu Darijen, koja se prostire između Kolumbije i Paname, prelazio pustinje i zaleđena prostranstva, a 2006. godine uspio je pješice da pređe zaleđeni Beringov moreuz između Aljaske i Rusije.

Jedan od najvećih izazova dočekao ga je 2024. godine, kada je odlučio da prepliva Kaspijsko jezero. Za taj poduhvat bio mu je potreban 31 dan.

Karl Bušbi Tanjug/AP/Brian Melley

Posljednju veliku vodenu prepreku savladao je u oktobru ove godine, kada je preplivao kanal Lamanš i konačno stigao na britansko tlo.

Međutim, prirodne prepreke nisu bile jedini problemi sa kojima se suočavao.

Tokom gotovo tri decenije susretao se sa naoružanim ljudima, opasnim životinjama, ekstremnim temperaturama i nedostatkom vode.

Karl Bušbi Tanjug/AP/Brian Melley

Ipak, najviše vremena izgubio je zbog administrativnih i političkih prepreka. Problemi sa vizama, zatvorene granice i brojne birokratske procedure produžili su njegovo putovanje znatno više nego sama udaljenost koju je morao da pređe.

Poslije 28 godina vraća se normalnom životu

Kako prenosi Asošiejted pres, Bušbija nakon završetka ekspedicije očekuje potpuno drugačiji izazov: prilagođavanje svakodnevnom životu nakon gotovo 28 godina provedenih na putu.

Karl Bušbi Tanjug/AP/Brian Melley

Svečani doček planiran je za danas, 2. novembar, oko 11 časova u centru engleskog grada Hala.

Nakon toga Bušbi bi trebalo da pređe i posljednju dionicu do kuće svoje majke, čime će zvanično okončati jedno od najneobičnijih putovanja u modernoj istoriji.