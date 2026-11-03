Bolji život stiže za tri horoskopska znaka

Za tri horoskopska znaka život bi se do 8. novembra mogao osjetno poboljšati.

Promjene neće doći preko noći, ali do kraja sedmice mogli bi doživjeti značajne pozitivne preokrete, piše YourTango.

Sedmica je počela burno. Mjesec je u poned‌jeljak, 2. novembra, bio u kon‌junkciji sa Marsom u Lavu, što se u astrologiji povezuje sa pojačanom energijom i potrebom za d‌jelovanjem.

Venera u srijedu, 4. novembra, dolazi u povoljan odnos sa Jupiterom, što bi moglo donijeti opušteniju atmosferu i više prilika za druženje.

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Ipak, Merkur i Venera su retrogradni, pa se planovi možda neće odvijati onako kako ste zamislili.

Mladi Mjesec u Škorpiji očekuje se 9. novembra, ali njegov bi se uticaj, prema astrološkim tumačenjima, mogao osjetiti već krajem ove sedmice.

To bi mogao biti period pripreme za velike promjene i prilika da se riješite loših navika koje su vas dosad sputavale.

Bik

Zbog retrogradnog Merkura i Venere, ove će sedmice u centru pažnje biti vaši odnosi sa drugima.

Iskoristite sljedeće dane da razmislite o svojim vezama i odnosima.

Zapitajte se ulažu li obje strane jednak trud ili imate osjećaj da sve zavisi o vama.

Mogli biste se naći pod velikim pritiskom ili se suočiti sa partnerom koji od vas previše očekuje.

Posebno izazovno mogao bi biti period od 3. do 5. novembra. Najbolje je da zasad ne započinjete ništa novo, nego da usporite i dobro razmislite o svojim sljedećim koracima.

Merkur i Venera sredinom novembra završavaju retrogradno kretanje, što bi moglo biti povoljnije vrijeme za donošenje odluka i preduzimanje konkretnih koraka.

Na površinu bi mogle isplivati skrivene namjere ili stare zamjerke, ali važno je da ne reagujete nepromišljeno. Pažljivo saslušajte drugu stranu i razmislite prije nego što odgovorite.

Krajem sedmice Mjesec u Škorpiji mogao bi vam pomoći da se odmaknete od nezdravih odnosa ili situacija koje vas već dugo opterećuju.

Nakon toga biste mogli osjetiti veliko olakšanje i primijetiti da vam život postaje bolji.

Lav

Mars se i dalje nalazi u vašem znaku, a njegov susret sa Mjesecom mogao bi dodatno pojačati emocije. Zbog toga biste mogli biti nemirniji nego inače i teže obuzdavati potrebu da sve bude po vašem.

Ove sedmice nemojte drugima nametati svoje planove i pokušajte izbjeći burne reakcije tokom sukoba.

Oduprite se potrebi da uvijek budete u centru pažnje i radije se povucite kada procijenite da je to najbolje. Dopustite i drugima da preuzmu inicijativu.

Retrogradni Merkur i Venera mogli bi pridonijeti osjećaju iscrpljenosti.

Pokušajte se što više odmarati i nemojte dopustiti da vam tuđi zahtjevi oduzimaju svu energiju, prenosi Indeks.

Slobodno odbijte pozive i obaveze koje vas dodatno iscrpljuju te odvojite vrijeme za sebe i razmišljanje o onome što vam je važno.

Sredinom novembra mogla bi vam se pružiti prilika za važne promjene koje bi vam mogle znatno poboljšati život.

Do tada je dovoljno da razmislite o tome šta zapravo želite i šta biste trebali promijeniti kako biste bili zadovoljniji.

Vodolija

Pred vama bi mogla biti prilično naporna sedmica. Retrogradni Merkur mogao bi donijeti nesuglasice na poslu, posebno u odnosima sa nadređenima.

Iako se trudite napredovati, mogli biste imati osjećaj da vam ništa ne ide prema planu.

Sredinom sedmice moguće su napetosti u odnosima sa drugima, neočekivane vijesti i nesporazumi u komunikaciji. Ipak, do kraja sedmice situacija bi se trebala smiriti.

Obavezama pristupajte smireno i rješavajte ih jednu po jednu. Nemojte dopustiti da vas tuđe riječi zbune ili obeshrabre.

Ako vas neko pokuša isprovocirati, najbolje je da se ne upuštate u raspravu. Pokušajte sagledati situaciju što objektivnije i pažljivo provjerite sve ugovore i dogovore prije nego što donesete odluku.

Vrijeme provedeno kod kuće moglo bi vam pomoći da se opustite i saberete misli.

Ako kod kuće ne možete pronaći potreban mir, otiđite u prirodu ili na neko drugo mjesto gd‌je ćete se moći udaljiti od svakodnevnog stresa i posvetiti sebi.