Mladoženja koji je odrastao u siromaštvu uputio javni poziv na vjenčanje, pristizali i avionom

Na hiljade nepoznatih ljudi pohrlilo je na jedno vjenčanje u Kini nakon što je mladoženja putem interneta uputio javni poziv ljudima da dođu.

Sju Čenghong (24) plašio se da bi gosti mogli da odustanu od dolaska na njegovo vjenčanje sa nevestom Luo Čui zbog toga što se ceremonija održavala u jednom seoskom mjestu u provinciji Junan.

Mladoženja, čiji je jedini bliski rođak bio njegov brat, obratio se platformi Dojin, kineskoj verziji TikToka, kako bi putem interneta uputio poziv svima koji žele da dođu i "popune stolove".

Njegov poziv postao je viralan. Uprkos tome što je na internetu, pod imenom Sjao Sjao Sju, imao skroman broj pratilaca, više od 10.000 ljudi koji su željeli da mu pruže podršku stiglo je u planinsko selo na jugozapadu Kine.

"Gosti" su počeli da pristižu svega nekoliko dana nakon što je Čenghongov poziv objavljen u nedjelju, neposredno prije vjenčanja, dolazeći automobilima, avionima ili vozom.

Grupa takođe nije došla praznih ruku, već je prilagodila svoj dolazak molbi mladoženje da ne donose "crvene koverte", novčane poklone koji su tradicionalni na kineskim vjenčanjima.

Umjesto toga, srećnom paru, koji se venčao prošle subote, donijeli su zamrzivače, električne grejalice i hranu za svadbenu gozbu.

U međuvremenu, kuvari su pomagali u pripremi gozbe, dok je mlada besplatno dobila profesionalno šminkanje. Jedan internet influenser doputovao je automobilom iz svog sela i donio oko 9.999 ruža.

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Sve se to dogodilo nakon što je Čenghong veći dio svog života proveo izdržavajući samog sebe, pošto mu je otac preminuo, ostavljajući njega i njegovog brata na brigu njihovoj baki. Ona je potom preminula dok su oni još bili mali.

Nakon toga, izgradio je radnu biografiju koja je obuhvatala povremene poslove na gradilištima i u fabrikama, a istovremeno je vodio i sopstvenu tezgu sa hranom.

Mladoženja je uspio da uštedi značajnih 128.000 juana (oko 15.000 evra) za neophodan miraz koji se zahtjeva u savremenoj Kini.

Međutim, lokalni mediji izvijestili su da je mladoženjin tast vratio miraz, navodeći da je taj novac potrebniji mladoženji nego porodici nevjeste.

Selo je pokazalo gostoprimstvo karakteristično za svoju provinciju i dodatno uveličalo događaj tako što je proslavu premestilo na seoski trg.

10,000 strangers flock to Chinese wedding after groom makes online plea for people to attend https://t.co/zSTcLyLHKO — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026

Vjenčanje je "prevazišlo logiku funkcionisanja usko povezane zajednice zasnovane na rodbinskim vezama, kakva je karakteristična za ruralnu Kinu", napisao je jedan šangajski list.

Lokalna televizijska stanica Junan Televizija opisala je ovaj događaj kao dokaz da "nepoznati ljudi mogu postati porodica i da internet može prenijeti najličnija osjećanja".

Međutim, ovaj događaj doveo je i do pojave nekoliko naloga pod imenom Sjao Sjao Sju na internetu, za koje se pretpostavlja da su otvoreni sa namjerom da se zaradi na popularnosti ovog događaja.

Ovo se dešava u trenutku kada je broj registrovanih brakova u Kini pao na najniži nivo u posljednjih deset godina. Kina je zabilježila 1.697 miliona registracija brakova u ovom kvartalu, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova u maju.

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Ove brojke su bile najnoviji znak produbljivanja demografskih izazova u Kini.

Broj stanovnika Kine je opao četvrtu godinu zaredom u 2025. godini, dok je stopa nataliteta pala na rekordno nizak nivo, što je izazvalo upozorenja demografa o daljem padu.

Parovi u Kini tradicionalno imaju djecu nakon braka, što odražava i kulturne norme i administrativna pravila koja su u nekim slučajevima povezivala registraciju rođenja ili pristup beneficijama sa vjenčanim listom.

Vlasti su uvele niz mjera za podsticanje braka i rađanja djece, uključujući porodične subvencije, podršku za brigu o djeci i napore za smanjenje medicinskih troškova vezanih za porođaj, prenosi Telegraf.