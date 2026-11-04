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Baba Vanga je zapisala da će se ovaj znak obogatiti u narednoj godini

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04.11.2026 17:01

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Баба Ванга зажмирених очију
Foto: Printskrin/Jutjub

Prema tumačenjima proročanstava čuvene Babe Vange, 2027. godina donijeće ogromne finansijske promjene za jedan horoskopski znak. Poslije višegodišnjeg truda, odricanja i strpljenja, za njih konačno nastupa period poslovnog uspjeha, većih zarada i potpune finansijske stabilnosti.

Astrološka tumačenja otkrivaju da će novac stizati iz najrazličitijih izvora. Posebno se izdvajaju nove poslovne prilike, unapređenja na poslu, više plate, ali i uspješni počeci samostalnog preduzetničkog puta.

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Neočekivana prilika za Bikove sve će promijeniti

Taj srećni znak je Bik, a najveći preokret za njih će doći potpuno neočekivano. Pojedinci bi mogli da dobiju znatno bolje plaćen posao, drugi će uspješno pokrenuti sopstvenu firmu, dok će treći početi da zarađuju od ideje koju razvijaju već duže vrijeme.

Takođe, Bikovima se otvaraju vrata za nova poslovna partnerstva i poznanstva koja će imati presudan uticaj na njihovu karijeru.

Kraj finansijskih briga

U astrologiji, Bikovi važe za uporne, strpljive i oprezne ljude kojima je finansijska sigurnost na prvom mjestu. Upravo te osobine pomoći će im da prepoznaju i iskoriste prilike za dugoročni uspjeh.

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Posebno povoljan period čeka one Bikove koji se već duže vrijeme bore sa velikim finansijskim obavezama. Zahvaljujući dobrim odlukama, moći će da otplate dio dugova, uvećaju svoje prihode i konačno počnu da stvaraju uštedu.

(ŽenaBlic)

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