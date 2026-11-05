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Ovaj horoskopski znak suočava se sa najgorim danom: Problemi na poslu i u ljubavi

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05.11.2026 11:07

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Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.
Foto: pexels/Moose Photos Follow

Prema horoskopu, najteži dan ovog četvrtka, 5. novembra, očekuje Blizance.

Blizanci

Blizanci se danas mogu suočiti sa problemima u komunikaciji zbog izazovnog kvadrata Merkura i Saturna. Na poslu bi moglo doći do gubitka važnih podataka ili ozbiljnog nesporazuma sa kolegama, što bi moglo usporiti projekte na kojima rade. Dodatne probleme mogli bi izazvati kvarovi uređaja i nepredviđena kašnjenja u javnom prevozu, što će im donijeti da ostanu bez strpljenja.

U romantičnim vezama mogla bi da prevlada hladnija atmosfera, sa osećajem da ih partner ne razumije. To bi moglo dovesti do nepotrebnih svađa i dodatno pokvariti raspoloženje. Ni prijatelji možda neće biti od velike pomoći, jer će biti preokupirani sopstvenim problemima, pa će Blizanci imati osećaj da se moraju sami nositi sa svim.

Savjet je da danas izbjegavaju donošenje važnih odluka i da dobro provjere svaku poruku pre slanja kako bi spriječili moguće nesporazume, prenosi indeks.

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Horoskop

zvijezde

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