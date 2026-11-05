Ova tri znaka više ne moraju da brinu o finansijama

Za tri horoskopska znaka veliki finansijski uspjeh stiže 5. novembra. Ova Mjesečeva faza je savršena da razmislite šta je dalo rezultate, a šta definitivno nije. Ovakvo sagledavanje situacije njihova je ulaznica za finansijski uspjeh, jer lako uočavaju greške i idu pravo u suštinu, bez ometanja.

Odluke donose bolje nego ikada, a tačno znaju i kada je pravi trenutak za akciju.

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Bik: Novac kapne baš kad ga najmanje očekuju drugi

Drugima možda djeluješ kao neko ko voli zabavu i bezbrižan život, ko voli da se smije i lijepo provodi, ali tvoja ličnost ima i drugu stranu, Biku. Ti sve posmatraš, sve vrijeme.

Dok traje faza opadajućeg polumjeseca u znaku Djevice, posebno te zanimaju finansijska dešavanja. Tvoj izgled umije da zavara ljude, pa čak i kada si u najboljem izdanju za izlazak, ti i dalje tačno znaš šta se dešava.

Baš tako stižeš do trenutka kada „kapne“ novac. Sve vrijeme si posmatrao, a sada, upravo tog dana, prepoznaješ pravi trenutak za zaradu. Pravi si mudrac!

Jarac: Veliki finansijski uspjeh posle dugog planiranja

Šta god da si sve ovo vrijeme planirao, tokom faze opadajućeg polumjeseca u Djevici stvari stižu do prekretnice. Odjednom shvataš da je došlo vrijeme da uzmeš ono što ti pripada.

Energija ovog tranzita pomaže ti da se udaljiš od onoga što ti više nije važno. Kada je riječ o finansijama, to ti pomaže da se oslobodiš dugova.

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Zahvaljujući odličnom finansijskom planiranju, sada možeš reći da si obezbijeđen za cijeli život. Postupio si ispravno, Jarcu, i to toliko dobro da bi i druge mogao da naučiš kako da to postignu.

Djevica: Važna odluka bez trunke sumnje u sebe

Rijetko sebe vidiš kao nekoga ko postupa ispravno kada je novac u pitanju, ili bar tako misliš već neko vrijeme, ali istina je da si zapravo prilično dobra u upravljanju finansijama.

Tokom faze opadajućeg polumjeseca u tvom znaku, tvoja energija postaje manje uznemirena i zabrinuta, a mnogo više sabrana i usmjerena. Pred tobom je važna odluka, a ti si za nju potpuno spremna. Sada nema mjesta za sumnju u sebe niti za preispitivanje. Vjeruješ sebi i tačno znaš koju odluku treba da doneseš.

Kada se ovaj dan završi, znaćeš da si uradila sve što si mogla i da je to zaista bilo dovoljno. Pametne odluke dovele su te do sigurne pozicije. Ti si to postigla, Djevice. Sve je to tvoja zasluga. Svaka čast!

(Krstarica)