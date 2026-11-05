Napravite sami ovlaživač vazduha koji će osvježiti dom tokom sezone grijanja

Tokom sezone grijanja vazduh u stanu često postaje suv i ustajao, što može izazvati osjećaj suvoće u nosu i grlu i učiniti boravak u zagrijanim prostorijama manje prijatnim.

Umjesto da odmah izdvajate novac za kupovinu električnog ovlaživača, možete napraviti jednostavnu kućnu verziju uz pomoć nekoliko stvari koje vjerovatno već imate kod kuće.

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Za ovaj mali trik potrebni su vam obična keramička ili metalna posuda, voda i nekoliko grančica biljaka prijatnog mirisa. Najjednostavnije je da iskoristite posudu koju već imate, pa nećete imati gotovo nikakve dodatne troškove.

Kako da napravite jednostavan ovlaživač vazduha?

U manju posudu sipajte vodu i postavite je na bezbjedno mjesto u blizini radijatora, ali tako da ne postoji opasnost da se prevrne. Ako imate radijator sa ravnom površinom, možete koristiti i posebnu posudicu namijenjenu za kačenje na njega.

Toplota će podsticati postepeno isparavanje vode i tako blago povećavati vlažnost vazduha u prostoriji.

Za prijatniji miris možete dodati nekoliko grančica ruzmarina, lavande ili nane. Kada se nađu u toploj vodi, ove biljke mogu osloboditi blagu aromu i učiniti da prostorija djeluje svježije. Po želji možete dodati i nekoliko kolutova limuna ili koru pomorandže.

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Grančice biljaka možete ubrati u prirodi, ukoliko ste sigurni da nisu tretirane hemikalijama, ili ih nabaviti u cvjećari i rasadniku.

Mali trik za miris koji podsjeća na planinu

Ako volite miris šume i planinskog vazduha, isprobajte kombinaciju ruzmarina, kore limuna i nekoliko grančica četinara, poput jele ili bora.

Stavite ih u posudu sa toplom vodom i ostavite da se miris postepeno širi prostorijom. Koristite samo biljke za koje ste sigurni da nisu tretirane hemikalijama.

Važno je imati na umu da ovakav kućni trik može samo blago doprinijeti povećanju vlažnosti vazduha i ne može zamijeniti pravi ovlaživač. Posudu je potrebno redovno prati, a vodu mijenjati svakodnevno kako bi se spriječio razvoj mikroorganizama.

Nemojte stavljati posude na električne grijalice niti na mjesta na kojima postoji opasnost od prosipanja vode.

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Za optimalnu vlažnost vazduha u domu preporučuje se vrijednost između 40 i 60 odsto, a najlakše ćete je pratiti pomoću malog higrometra. Tako ćete znati da li je vazduhu zaista potrebno dodatno ovlaživanje, umjesto da se oslanjate samo na osjećaj svježine.

(Mondo)