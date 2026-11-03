Kako se riješiti moljaca u ormaru?

Moljci u ormaru mogu biti šokantan prizor, naročito kada vam pojedu najdraži komad odjeće. Kako ih otkriti i na koji način ih se možete bezbjedno riješiti, pročitajte u nastavku.

Odakle moljci dolaze i na šta treba obratiti pažnju?

Većinu letećih insekata obično privlači svjetlost, ali moljci koji napadaju odjeću zapravo više vole da se skrivaju u mračnim, neometanim prostorima kao što su ormari, ormarići i kutije.

Tenis Šta sada Novaku Đokoviću fali za završni Masters u Torinu

Oni se takođe zadržavaju u blizini svojih izvora hrane. Odrasli moljci nemaju usta, tako da rupe na odjeći zapravo prave njihove larve.

Znakovi oštećenja na vašoj odjeći upozoriće vas na mjesto polaganja jaja, a pažnju bi trebalo da obratite i na čaure u uglovima ormara.

Kako spriječiti naseljavanje moljaca u vašem ormaru?

Moljce uglavnom privlače ljudski znoj, kosa i masnoća koja ostaje na odjeći.

Posebno su im privlačna prirodna vlakna (vuna, perje, krzno, svila), pa je zato važno oprati odjeću prije nego što je odložite u ormar, naročito ako je sklanjate na duže vrijeme.

Odjeću čuvajte u nepropusnim vrećicama ili plastičnim kutijama, nikako kartonskim, jer njih moljci mogu progristi.

Redovno usisavajte jer moljci polažu jaja i u tepihe, a garderobu držite provjetrenom jer ih privlače topli i vlažni prostori.

Zanimljivosti Ova tri znaka čeka 10 godina sreće i finansijskog obilja

Odjeću izrađenu od prirodnih vlakana vješajte na vješalice od kedrovine jer one odbijaju moljce. Dodatne predmete od kedrovine stavite u džepove odjeće ako su oni duboki.

Kako se riješiti najezde moljaca?

Operite svu odjeću koju su napali moljci na visokoj temperaturi ili je stavite u zamrzivač na nekoliko dana kako biste uništili sva jajašca.

Očistite sve ormare i prebrišite ih rastvorom sirćeta i vode. Redovno usisavajte, a možete napraviti i sopstveni prirodni preparat koji će vašem ormaru pružiti prijatan miris.

U malu platnenu vrećicu stavite osušeni ruzmarin, majčinu dušicu, karanfilić, lavandu ili lovorov list, pa je okačite u ormar ili stavite u fioke.

Ulje ovih biljaka, poprskano po zaraženim područjima i odjeći, takođe može odbiti moljce, prenosi GlasSrpske.

Srbija Ko je uhapšeni direktor RHMZ Jugoslav Nikolić

Pokušajte da najezdu moljaca suzbijete odgovarajućim pesticidima ili proizvodima za koje ste provjerili da ne sadrže toksične materije, jer oni mogu biti štetni ako dospiju na kožu preko odjeće ili posteljine. Takođe su štetni i za većinu kućnih ljubimaca.