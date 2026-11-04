Ako isključite ovaj uređaj noću, račun za struju biće manji

Nije riječ o bojleru, rerni niti klima-uređaju, već o internet ruteru koji u većini domova radi neprekidno. Njegovo gašenje neće donijeti ogromnu uštedu, ali može smanjiti nepotrebnu potrošnju ako vam internet tokom noći nije potreban.

Kada pokušavamo da smanjimo račun za struju, pažnju najčešće usmjeravamo na velike potrošače. Međutim, i mali uređaji mogu napraviti razliku ako ostaju uključeni 24 sata dnevno tokom cijele godine.

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Jedan od njih je Vi-Fi ruter. Prosječan uređaj troši relativno malo energije, ali se gotovo nikada ne isključuje, čak ni dok svi ukućani spavaju ili su van doma.

Koliko struje ruter potroši?

Ruter snage 10 vati koji neprekidno radi godinu dana potroši približno 87,6 kilovat-sati električne energije.

Ako biste ga svake noći isključivali na osam sati, godišnja ušteda iznosila bi oko 29 kilovat-sati. Koliko to znači u novcu zavisi od tarife, ukupne potrošnje domaćinstva i cijene električne energije.

Riječ je o skromnoj uštedi, ali navika može imati smisla kao dio šireg smanjenja nepotrebne potrošnje.

Prije isključivanja provjerite jednu stvar

Ruter tokom noći možda koriste drugi uređaji u domu. Među njima mogu biti:

sigurnosne kamere

alarmni sistemi

pametni termostati i utičnice

kućni telefoni povezani preko interneta

uređaji koji tokom noći prave rezervne kopije podataka

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Ako vaš fiksni telefon zavisi od rutera, njegovim gašenjem možete ostati bez mogućnosti pozivanja, uključujući pozive hitnim službama.

U tim slučajevima bolja opcija može biti automatsko isključivanje samo Vi-Fi mreže, dok sam ruter nastavlja da radi. Mnogi modeli imaju tajmer koji omogućava da se bežična mreža ugasi i ponovo uključi u unapred određeno vrijeme.

Najlakši način da smanjite potrošnju

Ako internet tokom noći nikome nije potreban, ruter možete priključiti na utičnicu sa vremenskim prekidačem. Tako nećete morati da ga ručno gasite i uključujete svakog dana.

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Ipak, za primjetniju uštedu veći efekat obično donose racionalno korišćenje bojlera, grijanja, klima-uređaja, rerne i mašine za sušenje veša. Isključivanje rutera je samo mali dodatni korak, a ne trik koji će drastično smanjiti račun.

(Ona.rs)